/628041/مدحت-العدل--لن-أترشح-لرئاسة-الزمالك-في-حالة-وحيدة

كشف مدحت العدل عن موقفه من الترشح لرئاسة الزمالك بعد أن أعلن نيته خلال الفترة الأخيرة، وذلك عبر برنامج الجريئة وشيخ الحارة مع أنيس الدغيدي على قناة القاهرة والناس.

وقال المنتج مدحت العدل : " هناك بعض الشروط بداخلي إذا تحققت سأقوم بالترشح على رئاسة الزمالك، وفي حالة لم تتوافر لن أترشح لرئاسة الفارس الأبيض". وتابع العدل: " هناك بعض الأمور أدركت أنها لن تفديني مقارنة برئاسة الزمالك لذلك أعلنت نيتي في رئاسة الزمالك ".

مدحت العدل يوضح موقفه من رئاسة الزمالك

وواصل: " نجيب ساويرس قال لو توليت رئاسة الزمالك سيكون أفضل للأهلي لكني أود انوه أنه يقول ذلك عن حب".

وعن خلافه مع كمال درويش : " الدكتور كمال دروايش أنا نصحت بأن يصبح رئيس الزمالك لأنه شخص كبير وقيادة عظيمة، ولا يهمني أنه قال عني أنني بتاع مسلسسلات و أفلام أنا بالفعل كذلك".