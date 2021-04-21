/628042/محمد-هنيدي-يكشف-الميزة-الوحيدة-لمقلب-رامز-عقله-طار

كشف الفنان محمد هنيدي، عن الميزة الوحيدة لمقلب الفنان رامز جلال، الذي تعرض له اليوم، بعدما انضم لقائمة ضحايا رامز عقله طار هذا العام.

دوت الخليج يرصد تفاصيل حلقة محمد هنيدي في رامز عقله طار، حيث شهدت الحلقة العديد من المفاجأت التي كانت غير متوقعة لدى جمهور ومتابعي هنيدي.

محمد هنيدي يكشف ميزة برنامج رامز عقله طار

أكد الفنان محمد هنيدي، أنه فخور بنفسه بعدما أدرك أنه إستطاع القفز من أعلى ليحقق رقم قياسي وإنتصار جديد لنفسه، قائلًا: “عمري ما كنت اتخيل اني اقدر اعمل كدة ودي حاجة بسطاني جدًا”، ليرد عليه رامز جلال، قائلًا: “عيالك انهاردة هيكونوا مبسوطين بيك أكيد”.

ظهرت علامة الصدمة على وجه محمد هنيدي بعدما رأى رامز جلال أمامه ليدرك أنه داخل مملكته الخاصة، التي استطاع أن يحبكها جيدًا هذا العام من خلال الفنان حسن عسيري الذي يستقطب له الضحايا إلى مدينة الملاهي في الرياض.

برنامج رامز عقله طار

يستضيف الفنان رامز جلال العديد من نجوم الفن، والرياضة ومنهم الفنانة ويزو، ودينا الشربيني، وأحمد سعد، وملك قورة، ورمضان صبحي، ومحمد مجدي أفشة، وحمو بيكا، ولوردينا، وحسن شاكوش، وسمية الخشاب، وغيرهم العديد من نجوم الفن.