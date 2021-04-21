فيديو.. «دقيقة رمضانية» يوضح حكم صيام المتخاصمين

جدة - نرمين السيد - وقال إن الإسلام نهى عن الخصومة، وسيدنا النبى صلى الله عليه وسلم قال: "لا تدابروا ولا تشاحنوا ولا تخاصموا وكونوا عباد الله إخوانا" فى رمضان أو غيره، ديننا لا يعرف الخصومة ولا التشاجر ولا التناحر، ديننا يعرف السماحة يعرف الرحمة يعرف الإحسان إلى الآخر.
وأضاف مستشار المفتى: "الرسول صل الله عليه وسلم قال لا يحل لامرئ أن يهجر أخاه فوق ثلاث، فيلتقيان فيعرض هذا ويعرض هذا، هذا يستنكف ويستكبر وهذا يستنكف ويستكبر، وخيرهما الذى يبدأ بالسلام".
وتابع: "إذا دخل رمضان وهناك شخص مخاصم لأحد نقول له بادر بصلح هذا الشخص وابدأ أنت، ففى صلحك له طاعة، لذلك علينا ألّا نتخاصم وأن نتصالح وهذا شهر الصبر والصلح".
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