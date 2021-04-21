البابا تواضروس يشدد على الالتزام بنسبة 25% من سعة الكنيسة وارتداء الكمامة

جدة - نرمين السيد - أكد قداسة البابا تواضروس الثانى، فى بداية عظته باجتماع، الأربعاء الأسبوعى، على أهمية الالتزام بالإجراءات الاحترازية للحد من انتشار فيروس كورونا المستجد، خصوصا فى الفترة المقبلة خلال صلوات أسبوع البصخة المقدسة وعيد القيامة المجيد.





وجاء نص حديث قداسته فى هذا الشأن كالتالى: أريد أن أعيد وأؤكد على الإجراءات التى نعيشها فى فترة كورونا، الإجراءات الاحترازية والصحية الواجبة وأرجوكم انتبهوا لأن الموجة الحالية من فيروس كورونا موجة قوية وشديدة وهناك أعداد متزايدة من الإصابات، أرجو أن تلتزموا بأعداد محدودة لا تزيد عن 25٪ من سعة الكنيسة. اهتموا بالكمامة وغسل الأيدى والتباعد والتهوية الجيدة ولا تجلسوا فى أماكن مغلقة مدة طويلة، والإكثار من شرب الماء وتناول الأطعمة الطازجة وتناول الخضروات والفاكهة، وبرغم حبنا لأسبوع الآلام يمكن أن تقوم الكنائس بتوزيع المناسبات على الشعب حتى لا يحدث تكدس ويتحقق التباعد، فالمهم أن نحافظ على صحتنا وصحة أولادنا وآبائنا وكل الموجودين، أرجوكم أن تأخذوا الأمر بمزيد من الجدية، نحن نسمع كل يوم عن انتقال الكثير من الأحباء وإصابة الكثيرين، والله ينجى الكثير من الناس، ربنا يحفظكم ويبعد كل شر وينقذ العالم من هذا الوباء من أجل بلادنا ومن أجل كل العالم.

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