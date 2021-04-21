سفر ملاخى ورحلة الصوم فى عظة الأربعاء للبابا تواضروس

جدة - نرمين السيد - عقد قداسة البابا تواضروس الثانى، اجتماع الأربعاء الأسبوعى مساء اليوم من المقر البابوى بالقاهرة، وبُثَّت العظة مباشرةً عبر القنوات الفضائية المسيحية وقناة C.O.C التابعة للمركز الإعلامى للكنيسة على شبكة الإنترنت.





وربط قداسته فى عظة اليوم بين محتوى سفر ملاخى ورحلة الصوم الكبير. وتناول قداسة البابا فى عظة اجتماع الأربعاء الأسبوعى خلال فترة الصوم الحالى، الربط بين أسفار العهد القديم وموضوعات آحاد الصوم الكبير الستة.

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