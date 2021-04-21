صور.. كامل الوزير: لا مكان لأى مهمل أو مقصر بهيئة السكك الحديدية

جدة - نرمين السيد - أجرى المهندس كامل الوزير، وزير النقل جولة تفقدية بورش الفرز المتخصصة فى صيانة وعمرات أسطول جرارات السكة الحديد وكذلك أعمال التجهيز اليومى لعربات الركاب المكيفة وعربات النوم.





وبدأت الجولة بتفقد مشروع إنشاء ورش عربات الإسبانى الجديدة وامتداد ورش الجرارات وسكك تموين الجرارات والتى تنفذها والتى بلغك نسبة تنفيذها 98% حيث وجه الوزير بسرعة الانتهاء من المشروع.

كما شاهد أعمال التجهيز اليومى للعربات المكيفة وعربات النوم والجرارات المختلفة، وأكد على عدم خروج أى قطار إلا بعد التأكد التام من الحالة الفنية له.

ثم عقد وزير النقل اجتماعا موسعا مع عدد كبير من العمال والفنيين والمهندسين قبل تناول الإفطار معهم حيث أكد على أنه لدينا فى قطاع السكة الحديد هدف أساسى متمثل فى تتفيذ خطة تطوير السكة الحديد، والتى تشمل على خمس عناصر وهى تطوير وتحديث أسطول الوحدات المتحركة من العربات والجرارات وتطوير البنية التحتية من مزلقانات وقضبان ومحطات وتحديث نظم الإشارات لزيادة معدلات السلامة والأمان على خطوط السكة الحديدية وتطوير الورش وإمدادها بكافة المعدات الحديثة وتخصيص عدد من الورش للوحدات الجديدة مثل ورشة التبين للجرارت GE، وإيرماس لجرارات PRL مع توفير قطع الغيار والخبراء الأجانب لنقل الخبرات للعمال والفنيين المصريين، كما أكد على تنفيذ توجيهات القيادة السياسية بعدم مسير أى عربة قديمة بنهاية هذا العام وأن تكون العربات جديدة أو مطورة.

وفيما يخص العنصر البشرى المؤهل فقد أكد وزير النقل على تنفيذ خطة شاملة لتدريب وتثقيف العنصر البشرى بإعتباره أهم عوامل نجاح المنظومة، لافتا إلى أن هناك اهتمام كبير ومختلف وجديد كليا عما كان يتم قبل ذلك حيث تم افتتاح المعهد الفنى لتكنولوجيا السكك الحديدية لتخريج فنيين يمتلكون عناصر الانضباط والكفاءة وهذا المعهد مدرج بجداول تنسيق الثانوية العامة ومن المخطط تخريج أول دفعه من هذا المعهد العام الحالى.

كما يتم اختيار المهندسين والفنيين الجدد بمعايير جديدة تماما تضمن الحصول على أفضل العناصر المتقدمة حيث يتم تدريب هذه العناصر الجديدة من المهندسين بالكلية الحربية أما الفنيين فيتم تدريبهم فى معهد ضباط صف المعلمين على أعلى مستوى كم يتم إعادة تأهيل وتدريب وتثقيف العناصر الحالية بمعهد وردان للسكك الحديدية ومراكز التدريب المختلفة بجميع مناطق هيئه السكك الحديدية كما يتضمن أى تعاقد جديد مع الشركات الأجنبية بند خاص بالتدريب يتم فيه تدريب المهندسين والفنيين على تكنولوجيا المعدة الجديدة سواء كانت جرارات أو عربات جديدة.

وأوضح الوزير أنه يتم، تطوير كافة المستشفيات التابعة لهيئة السكة الحديد، وكذلك النوادى التابعة للهيئة، لافتا إلى الإصرار على التطوير والتجديد بأبناء السكة الحديد، مشيرا إلى أهمية عمل لجنتى الحوافز والمشتريات، ولاسيما بأنه قد وجه بأن تضم لجنة الحوافز أحد العمال ومهندس وإدارى وتضم لجنة المشتريات فنى ومهندس ومحاسب كما أكد على أهمية الإنطباط والالتزام بمواعيد العمل الرسمية.

وأكد أن العامل الذى سيقوم بعمل إضافى سيتم إثابته وفقا للقانون، مشدد على أنه لا مكان لأى مهمل أو مقصر فى حق الراكب ولابد أن تكون هيئة السكك الحديدية فى طليعة الهيئات التى تخدم المواطنين.