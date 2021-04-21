الرى تعلن وفاة مهندس خلال عملية تسليك تغطية ترعة بركات بالعياط

جدة - نرمين السيد - أعلنت وزارة الموارد المائية والرى، وفاة المهندس عبدالعزيز محمد محمد، فى أثناء عملية تسليك تغطية ترعة بركات بالمعدات والعمالة، حيث انزلقت قدمه مما أدى لوقوعه داخل التغطية ووفاته، وجارٍ التحقيق بمعرفة مركز الشرطة والنيابة بالعياط.





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