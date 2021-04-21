سفر ملاخى ورحلة الصوم.. نص عظة البابا تواضروس فى اجتماعه الأسبوعى

جدة - نرمين السيد - وإلى نص العظة:

باسم الآب والابن والروح القدس الإله الواحد آمين.

تحل عينا نعمته ورحمته وبركته من الآن وإلى الأبد آمين.

ونحن نقترب من الأسبوع الأخير نريد أن نقوم بمراجعة وتهيئة للأسبوع الأخير من الصوم الكبير.

من إنجيل معلمنا مارمتى البشير:

"سِرَاجُ الْجَسَدِ هُوَ الْعَيْنُ، فَإِنْ كَانَتْ عَيْنُكَ بَسِيطَةً فَجَسَدُكَ كُلُّهُ يَكُونُ نَيِّرًا، وَإِنْ كَانَتْ عَيْنُكَ شِرِّيرَةً فَجَسَدُكَ كُلُّهُ يَكُونُ مُظْلِمًا، فَإِنْ كَانَ النُّورُ الَّذِى فِيكَ ظَلاَمًا فَالظَّلاَمُ كَمْ يَكُونُ! «لاَ يَقْدِرُ أَحَدٌ أَنْ يَخْدِمَ سَيِّدَيْنِ، لأَنَّهُ إِمَّا أَنْ يُبْغِضَ الْوَاحِدَ وَيُحِبَّ الآخَرَ، أَوْ يُلاَزِمَ الْوَاحِدَ وَيَحْتَقِرَ الآخَرَ. لاَ تَقْدِرُونَ أَنْ تَخْدِمُوا اللهَ وَالْمَالَ. لكِنِ اطْلُبُوا أَوَّلًا مَلَكُوتَ اللهِ وَبِرَّهُ، وَهذِهِ كُلُّهَا تُزَادُ لَكُمْ. فَلاَ تَهْتَمُّوا لِلْغَدِ، لأَنَّ الْغَدَ يَهْتَمُّ بِمَا لِنَفْسِهِ. يَكْفِى الْيَوْمَ شَرُّهُ."

أريد أن أتحدث اليوم وكما تحدثنا فى أسابيع الصوم المقدس وكيف ربطناها بأسفار الأنبياء الصغار، ونحن نتهيأ للأسبوع الأخير أريد أن نتحدث عن سفر ملاخى وهو آخر سفر فى العهد القديم، نحن أخذنا ستة آحاد (الكنوز – التجربة – الابن الضال – السامرية – المخلع - المولود أعمى) وسوف نأخذ كل هذه الأسابيع ونقوم برحلة فى سفر ملاخى الذى يتميز بوجود ستة حوارات (حوار بين الله والشعب) بين الله وبينك.

مقدمة سفر ملاخى:

هو سفر صغير مكون من أربعة أصحاحات، وكلمة ملاخى مشتقة من كلمة (ملاكي)، ويتناول فترة ما بعد العودة من السبى البابلي، وبعد العودة من السبى كانت أمال اليهود كبيرة، من الآيات مشهورة فى سفر ملاخى "هَاتُوا جَمِيعَ الْعُشُورِ إِلَى الْخَزْنَةِ لِيَكُونَ فِى بَيْتِى طَعَامٌ، وَجَرِّبُونِى بِهذَا، قَالَ رَبُّ الْجُنُودِ" (ملا 3: 10)، والسفر عبارة عن ستة حوارات:

الحوار الأول: "أَحْبَبْتُكُمْ، قَالَ الرَّبُّ. وَقُلْتُمْ: بِمَ أَحْبَبْتَنَا؟"( قساوة القلب).

الحوار الثانى: "فَإِنْ كُنْتُ أَنَا أَبًا، فَأَيْنَ كَرَامَتِي؟ وَإِنْ كُنْتُ سَيِّدًا، فَأَيْنَ هَيْبَتِي؟" (الاستهانة بالرب).

الحوار الثالث: "لأَنَّ يَهُوذَا قَدْ نَجَّسَ قُدْسَ الرَّبِّ الَّذِى أَحَبَّهُ، وَتَزَوَّجَ بِنْتَ إِلهٍ غَرِيبٍ، مِنْ أَجْلِ أَنَّ الرَّبَّ هُوَ الشَّاهِدُ بَيْنَكَ وَبَيْنَ امْرَأَةِ شَبَابِكَ الَّتِى أَنْتَ غَدَرْتَ بِهَا، وَهِى قَرِينَتُكَ وَامْرَأَةُ عَهْدِكَ." (حياة الخطية).

الحوار الرابع:" لَقَدْ أَتْعَبْتُمُ الرَّبَّ بِكَلاَمِكُمْ. وَقُلْتُمْ: «بِمَ أَتْعَبْنَاهُ؟» بِقَوْلِكُمْ: «كُلُّ مَنْ يَفْعَلُ الشَّرَّ فَهُوَ صَالِحٌ فِى عَيْنَى الرَّبِّ، وَهُوَ يُسَرُّ بِهِمْ». أَوْ: «أَيْنَ إِلهُ الْعَدْلِ؟»." (يتحدث عن من يصنع الشر قولًا وفعلًا).

الحوار الخامس: "«مِنْ أَيَّامِ آبَائِكُمْ حِدْتُمْ عَنْ فَرَائِضِى وَلَمْ تَحْفَظُوهَا. ارْجِعُوا إِلَى أَرْجعْ إِلَيْكُمْ، قَالَ رَبُّ الْجُنُودِ. فَقُلْتُمْ: بِمَاذَا نَرْجعُ؟، أَيَسْلُبُ الإِنْسَانُ اللهَ؟ فَإِنَّكُمْ سَلَبْتُمُونِي. فَقُلْتُمْ: بِمَ سَلَبْنَاكَ؟ فِى الْعُشُورِ وَالتَّقْدِمَةِ." (يتحدث عن العبادة الناقصة)، ولذلك تُحدثنا الكنيسة فى إنجيل أسبوع الرفاع عن (الصدقة – الصلاة – الصوم) (متى 6).

الصدقة: علاقتك مع الإنسان.

الصلاة: علاقتك مع الله.

الصوم: علاقتك مع نفسك.

وهذه الثلاثية هى أساس تكوين الحياة الروحية، فى مفاهيم الكتاب المقدس تكون العبادة بكل ما يملك الإنسان، ولذلك تقول لنا الكنيسة فى الأحد الأول "لاَ يَقْدِرُ أَحَدٌ أَنْ يَخْدِمَ سَيِّدَيْنِ" لا يستطيع الإنسان أن تكون له عين فى الأرض وعين فى السماء، وإذا كانت عينك فى السماء وهذه شهوة قلبك، يجب أن تترفع عن الأرضيات، وبرغم أننا نعيش على الأرض ونمارس حياتنا ولكن السماء هى التى تشغل فكر وقلب الإنسان.

الحوار السادس: "«أَقْوَالُكُمُ اشْتَدَّتْ عَلَيَّ، قَالَ الرَّبُّ. وَقُلْتُمْ: مَاذَا قُلْنَا عَلَيْكَ، قُلْتُمْ: عِبَادَةُ اللهِ بَاطِلَةٌ، وَمَا الْمَنْفَعَةُ مِنْ أَنَّنَا حَفِظْنَا شَعَائِرَهُ، وَأَنَّنَا سَلَكْنَا بِالْحُزْنِ قُدَّامَ رَبِّ الْجُنُودِ؟" (عدم التمييز ).

وهذه الحوارات الستة التى يتحدث عنها السفر رغم صغر أصحاحاته ولكنها تُظهر ضلال الشعب والشر الذى عاشوا فيه، وإذا تحدثنا عن الجزء الذى قمت بقراءته لكم من إنجيل متى الأصحاح السادس الذى نقرأه فى الأحد الأول من الصوم الكبير (أحد الكنوز) ونتأمل فيه للتهيئة فى الأسبوع الأخير من الصوم (أسبوع الآلام) وسوف أضع أمامك ستة أسئلة أرجو أن تنشغل بها وتقيس عليها نفسك ومقدار الفائدة التى قمت بتحصيلها من أسابيع الصوم.

السؤال الأول: هل تشك فى عناية الله بك كما شك شعب بنى إسرائيل ونقول لربنا "بِمَ أَحْبَبْتَنَا؟" هل لديك هذا الشك أم إيمانك راسخ؟

فى إنجيل معلمنا مار متى الأصحاح السادس يقول: "اُنْظُرُوا إِلَى طُيُورِ السَّمَاءِ: إِنَّهَا لاَ تَزْرَعُ وَلاَ تَحْصُدُ وَلاَ تَجْمَعُ إِلَى مَخَازِنَ، وَأَبُوكُمُ السَّمَاوِى يَقُوتُهَا. أَلَسْتُمْ أَنْتُمْ بِالْحَرِى أَفْضَلَ مِنْهَا؟" هل يتسرب الشك أحيانًا إلى قلبك؟ هل يدخلك عدو الخير فى دوامات الشك أم أنك تنتبه إلى ذاتك؟ يجب أن تنتبه إلى ذاتك لأن عطايا الله هى جديدة كل صباح، وفى صلاة الشكر نقول"نشكرك لأنك سترتنا وأعنتنا وحفظتنا وقبلتنا إليك وأشفقت علينا وعضدتنا وأتيت بنا إلى هذه الساعة" ألغِ الشك من حياتك.

السؤال الثانى: هل تقدم تقدمات معيبة لله؟ هل تحب أشياءًا على الأرض أكثر من محبتك لله؟، كما شرحنا فى الأسابيع الماضية إن معنى الصوم هو أننا نقول لله إن حياتنا منك وليس من الطعام ولذلك يوجد فى الصوم فترة انقطاع وفترة طعام نباتى ونحن غير مشغولين بشيء بل نأخذ أقل القليل ولكن فكرنا وحياتنا كلها فيك أنت ولا نحب شيئًا أكثر منك، هل تقدم حياتك وعباداتك وصلواتك بشكل فاتر؟

فى إنجيل معلمنا مار متى الأصحاح السادس "«لاَ يَقْدِرُ أَحَدٌ أَنْ يَخْدِمَ سَيِّدَيْنِ، لأَنَّهُ إِمَّا أَنْ يُبْغِضَ الْوَاحِدَ وَيُحِبَّ الآخَرَ، أَوْ يُلاَزِمَ الْوَاحِدَ وَيَحْتَقِرَ الآخَرَ." والمال نعمة من الله ولكن لا تكون حياتك فى المال ولكن حياتك من إلهك، الله هو الذى أعطاك الحياة، المال وسيلة نعيش بها ونخدم حياتنا وحياة الآخرين ولكن هناك من يعيش للمال وارتباطه بالمال هو الذى يمنع ارتباطه بالله، "مَحَبَّةَ الْعَالَمِ عَدَاوَةٌ للهِ" (يع 4: 4).

السؤال الثالث: هل تستسلم لشهواتك؟ هل إرادتك ضعيفة؟ هل تبعدك شهوتك عن الله وتجعل علاقتك معه فاترة؟

فى إنجيل معلمنا مار متى الأصحاح السادس: "وَإِنْ كَانَتْ عَيْنُكَ شِرِّيرَةً فَجَسَدُكَ كُلُّهُ يَكُونُ مُظْلِمًا، فَإِنْ كَانَ النُّورُ الَّذِى فِيكَ ظَلاَمًا فَالظَّلاَمُ كَمْ يَكُونُ!" وكما شرحنا فى الأسابيع الماضية أن الخطية متدرجة حتى نصل للمولود أعمى (الظلام الكامل) ولكن عندما اقترب من السيد المسيح ظهرت فيه أعمال الله وأبصر واستنار.

السؤال الرابع (وهو يعالج خطية التذمر وهذه أحد أهداف فترة الصوم الطويلة): هل تتذمر دائمًا على الله؟

فى إنجيل معلمنا مار متى الأصحاح السادس: فَإِنْ "كَانَ عُشْبُ الْحَقْلِ الَّذِى يُوجَدُ الْيَوْمَ وَيُطْرَحُ غَدًا فِى التَّنُّورِ، يُلْبِسُهُ اللهُ هكَذَا، أَفَلَيْسَ بِالْحَرِى جِدًّا يُلْبِسُكُمْ أَنْتُمْ يَا قَلِيلِى الإِيمَانِ؟"، التذمر معناه أن يكون الإنسان قليل الإيمان، التذمر يمنعك من أن ترى عطايا الله الكثيرة، فهل عندك إيمان قوي؟ أم التذمر سمة من سمات حياتك؟ ترى الحياة بعينك فقط ولا ترى الحياة بمنظور الله وتذمرك يجعل حياتك مرة؟ انتبه!..." أَفَلَيْسَ بِالْحَرِى جِدًّا يُلْبِسُكُمْ أَنْتُمْ يَا قَلِيلِى الإِيمَانِ؟" لا تتذمر كل شيء يصنعه الله للخير، قانون (رو ٨: ٢٨) "كُلَّ الأَشْيَاءِ تَعْمَلُ مَعًا لِلْخَيْرِ لِلَّذِينَ يُحِبُّونَ اللهَ".

السؤال الخامس: هل تهمل فى الوصية كما أهمل الشعب فى الوصايا وأهمها وصية تقديم العشور؟

فى إنجيل معلمنا مار متى الأصحاح السادس: "«لاَ تَكْنِزُوا لَكُمْ كُنُوزًا عَلَى الأَرْضِ حَيْثُ يُفْسِدُ السُّوسُ وَالصَّدَأُ، وَحَيْثُ يَنْقُبُ السَّارِقُونَ وَيَسْرِقُونَ.بَلِ اكْنِزُوا لَكُمْ كُنُوزًا فِى السَّمَاءِ، حَيْثُ لاَ يُفْسِدُ سُوسٌ وَلاَ صَدَأٌ، وَحَيْثُ لاَ يَنْقُبُ سَارِقُونَ وَلاَ يَسْرِقُونَ، لأَنَّهُ حَيْثُ يَكُونُ كَنْزُكَ هُنَاكَ يَكُونُ قَلْبُكَ أَيْضًا." من أقوال القديس يوحنا ذهبى الفم المشهورة: "الفقراء حراس الملكوت" من فضلك عيش الوصية، مثل فلسى الأرملة التى قدمت من أعوازها، "لأَنَّهُ حَيْثُ يَكُونُ كَنْزُكَ هُنَاكَ يَكُونُ قَلْبُكَ أَيْضًا." كن حكيمًا ومعتدلًا وانتبه للوصية وعشها وخاصةً وصية تقديم العشور وهى مثل وصايا الصلاة والصوم والمحبة.

السؤال السادس: هل نحن مثل شعب إسرائيل فى العهد القديم لا نميز بين من يعبد الله ومن لا يعبده ويعانى الإنسان من العمى الروحي؟ احذر من العمى الروحى وهو مرض خطير ومنتشر. العمى الروحى هو عدم القدرة على التميز، مثل المولود أعمى والمخلع والسامرية والابن الضال كلها مراحل نضعها أمامنا.

فى إنجيل معلمنا مار متى الأصحاح السادس: "سِرَاجُ الْجَسَدِ هُوَ الْعَيْنُ، فَإِنْ كَانَتْ عَيْنُكَ بَسِيطَةً فَجَسَدُكَ كُلُّهُ يَكُونُ نَيِّرًا" عين نقية وبها استنارة وترى الأمر بحسب وصية الله. وعندما تزيد من قراءة الإنجيل تزيد الاستنارة ويغيب عنك العمى الروحى.

وتكون لديك حكمة فى رؤيتك ونور فى بصيرتك، إن أردت أن ترى بعينيك اجعل عينك بسيطة ونقية. عيش فى النقاوة التى تحدثنا عنها طوال فترة الصيام، وعندما يكون جسدك كله منيرًا تتهيأ للخلاص وتدخل أسبوع الآلام بقلب مهيأ، وكل هذا ليست مجرد طقوس نعيشها ولكنها حياة نعيشها.

وأسبوع الآلام نعيش ساعة بساعة مع السيد المسيح، وكان فى الأزمنة الماضية يقضى الشعب ساعات طويلة داخل الكنيسة ويمكن أن يمضوا الليل كله بداخل الكنيسة ويعيشوا مراحل آلام المسيح يوم بيوم حتى يصل إلى يوم الجمعة العظيمة، ويقول "مَعَ الْمَسِيحِ صُلِبْتُ، فَأَحْيَا لاَ أَنَا، بَلِ الْمَسِيحُ يَحْيَا فِيَّ." ويشعر أن القيامة من أجله ومثل ما نقول فى التسبحة " قوموا يا بنى النور" يصير الإنسان من بنى النور الذى لا يوجد لديهم العمى الروحى والظلمة الداخلية ولديهم استنارة وحياتهم بها إيمان وقلب نقى يعبد الله بكل إخلاص.

فى إنجيل معلمنا مار متى الأصحاح السادس: "فَلاَ تَهْتَمُّوا قَائِلِينَ: مَاذَا نَأْكُلُ؟ أَوْ مَاذَا نَشْرَبُ؟ أَوْ مَاذَا نَلْبَسُ؟ فَإِنَّ هذِهِ كُلَّهَا تَطْلُبُهَا الأُمَمُ. لأَنَّ أَبَاكُمُ السَّمَاوِى يَعْلَمُ أَنَّكُمْ تَحْتَاجُونَ إِلَى هذِهِ كُلِّهَا.لكِنِ اطْلُبُوا أَوَّلًا مَلَكُوتَ اللهِ وَبِرَّهُ، وَهذِهِ كُلُّهَا تُزَادُ لَكُمْ." ونحن فى زمن الكورونا وانتشار الوباء فى العالم بصورة كبيرة جدًا الله يرفعه عاجلًا " لكِنِ اطْلُبُوا أَوَّلًا مَلَكُوتَ اللهِ وَبِرَّهُ، وَهذِهِ كُلُّهَا تُزَادُ لَكُمْ".

أحد أسباب سماح الله بانتشار الكورونا أن يغير الإنسان بوصلة قلبه ويطلب ملكوت الله وبره وبدل أن يطلب الإنسان حياته من الأرض يطلبها من السماء.

من فضلك اقرأ فى الأيام القليلة المتبقية من الصيام هذا السفر (ملاخي) وعيش فى أصحاحاته وضع أمامك الستة أسئلة لتكون وسيلة لمراجعة نفسك وتنقية قلبك وتصل أحد القيامة وأنت تملك الاستنارة الكاملة وتصبح إنسانًا جديدًا وحياتك جديدة.

ربنا يحافظ عليكم ويكون معكم فى فترة أسبوع الآلام، أشدد وأؤكد على كل الإجراءات الصحية وأن تلتزموا بها فى هذه الفترة وأرجوكم وبشدة عدم الزحام فى الكنائس والالتزام بما تقرره الكنيسة. لا يوجد قانون واحد لكن ما تقرره الكنيسة الحضور المحدود والتباعد والاهتمام بكل إجراءات السلامة من أجل أن يحفظكم الله جميعًا.

سوف يتوقف الاجتماع خلال فترة أسبوع الآلام والخماسين المقدسة ونعود مع عيد العنصرة.

لإلهنا كل مجد وكرامة من الآن وإلى الأبد آمين.