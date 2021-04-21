صور.. محافظ الإسكندرية يوزع وجبات الإفطار على العاملين بمحطة مصر

جدة - نرمين السيد - شارك المحافظ فى توزيع الوجبات كل من الدكتورة جاكلين عازر، نائب المحافظ، ومدير المشروعات بجهاز الخدمة الوطنية. ووجه المحافظ الشكر لجميع العاملين بالمشروع، لحرصهم على العمل الدؤوب خلال شهر رمضان، لإنهاء الأعمال في وقتها المحدد. ويشمل مشروع تطوير ميدان محطة مصر إنشاء سوق حضارى متكامل عبارة عن 182 باكية و60 محلا للقضاء على أزمة الباعة الجائلين ومراعاة لظروفهم الاجتماعية. ويتضمن المشروع تطوير الحدائق ورصف الميدان بالكامل، فضلا عن إنشاء مواقف للسيارات "الأجرة" والأتوبيسات، وعمل حركة مرورية دائرية كاملة لحل أزمة المرور.

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