موعد عرض مسلسل المداح الحلقة 10 والقنوات الناقلة

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دوت الخليج يستعرض مواعيد عرض مسلسل المداح الحلقة 10 والقنوات الناقلة، وأبرز أحداث الحلقة التاسعة.

موعد عرض مسلسل المداح الحلقة العاشرة

يعرض مسلسل المداح الحلقة 10 في الساعة التاسعة والنصف مساءً على قناة "النهار"، على أن تكون الإعادة الأولى الساعة 04.05 صباحًا، والثانية الساعة 11 صباحًا، والثالثة الساعة 4 عصرًا، بينما يعرض على قناة النهار دراما في تمام الساعة العاشرة مساءً.

الشيخ مصباح يكشف سر صابر المداح

الجدير بالذكر، أن الحلقة التاسعة من مسلسل المداح شهدت أحداث مثيرة وصادفة، وتطور سريع في الأحداث انتهت بطلب سمير أبو المجد من صابر المداح الانتظار في القاهرة من أجل مقابلة شخصية مهمة، ليصل بعدها الشيخ مصباح وفور مقابلة صابر المداح يقول له: "مالك يا صابر زعلان ليه، أنت مكنتش تقصد تعمل كدا" قاصدًا قتل المداح لغالب ليصيب الثاني بصدمة.

مسلسل المداح من بطولة حمادة هلال، ونسرين طافش، وأحمد بدير، وخالد سرحان، ودنيا عبدالعزيز، وهادي خفاجة، وحنان سليمان، ومحمد عز، ومحسن منصور، وعبير فاروق، ومحمد الصاوي، وتامر شلتوت، وعدد آخر من الفنانين، والعمل سيناريو وحوار أمين جمال ووليد أبو المجد وشريف يسري، وإخراج أحمد سمير فرج.