/628044/عودة-الشناوي-تشكيل-الأهلي-لمواجهة-سموحة-في-الدوري

أعلن بيتسو موسيماني المدير الفني للنادي الأهلي عن تشكيل الفريق لمواجهة سموحة في إطار منافسات الدوري الممتاز وشهد التشكيل رجوع محمد الشناوي لحراسة مرمى المارد الأحمر. وتقام المباراة بين الأهلي و سمووحة في تمام التاسعة والنصف مساء على ملعب الأهلي WE السلام ضمن منافسات الدوري الممتاز، في المباراة التي يسعى خلالها المارد الأحمر في تحقيق الفوز لإنتزاع صدارة ترتيب الدوري من الزمالك صاحب المركز الثاني.

تشكيل الأهلي الرسمي لمواجهة سموحه وجاء التشكيل كالتالي: حراسة المرمي: محمد الشناوي. خط الدفاع: أكرم توفيق - رامي ربيعه - بدر بانون - ايمن اشرف. خط الوسط: أليو ديانج - عمرو السولية. خط الوسط الهجومي: حسين الشحات - محمد مجدي أفشة - طاهر محمد طاهر. خط الهجوم: محمد شريف. قائمة الأهلي لمواجهة سموحة في الدوري وتضم قائمة النادي الأهلي كل من : حراسة المرمى : الشناوى ، على لطفي ، مصطفي شوبير . الدفاع : بدر بانون ، رامى ربيعة ، سعد سمير ، احمد رمضان بيكهام ، ايمن اشرف . خط الوسط : اليو ديانج ، ناصر ماهر ، محمد مجدى أفشة ، أحمد نبيا كوكا . الهجوم : كهربا ، طاهر، وليد سليمان ، الشحات ، مروان محسن ، بواليا ، صلاح محسن ، محمد شريف .

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