/628045/موعد-عرض-مسلسل-الاختيار-2-الحلقة-9-على-قناة-On

شهدت الحلقة الثامنة من مسلسل الاختيار بطولة الفنان أحمد مكي والفنان كريم عبدالعزيز أحداث مثيرة تنوعت بين الدراما والرومانسي، ما جعل متابعي المسلسل حارصين على معرفة موعد عرض مسلسل الاختيار 2 الحلقة التاسعة، وذلك لمتابعة أحداث الحلقة الجديدة، ومعرفة كيف سيصل التكفيرين لمحمد مبروك الذي يجسده الفنان الكبير إياد نصار.

دوت الخليج يرصد موعد عرض مسلسل الاختيار 2 الحلقة 9 والقنوات الناقلة لحلقة اليوم، التي ينتظرها العديد من الجماهير.

موعد عرض مسلسل الاختيار 2 الحلقة 9

يعرض مسلسل الاختيار 2 الحلقة التاسعة على قناة ON في تمام الساعة التاسعة مساءً، على أن تكون الإعادة الساعة الثانية صباحًا، والثلاثة والنصف عصرًا، كما يعرض على قناة ON دراما في الساعة 10.15 مساءً، ويعاد الساعة الرابعة فجرًا، والساعة 11.30 صباحًا، و4.45 عصرًا.

أبرز أحداث مسلسل الاختيار 2 الحلقة 9

تستكمل الحلقة التاسعة أحداث الحلقة السابقة حيث سيطلب التكفيري يوسف من الخائن أحمد عويسي مراقبة الضابط مبروك "إياد نصار" نظرًا لمسئوليته عن ملف التخابر الذي سيكون سببًا في القبض على اكبر قيادات جماعة الإخوان المسلمين والحكم عليهم بتهمة الخيانة العظمي، يرفض العويسي في البداية ثم سيوافق مقابل بعد الهدايا القيمة، ومن المتوقع أن يتقدم أحمد مكي لخطبة اسماء أبواليزيد رسميًا في هذه الحلقة.

الجدير بالذكر أن مسلسل الاختيار 2 تأليف هاني سرحان، وإخراج بيتر ميمى، وإنتاج شركة سينرجي وبطولة كريم عبد العزيز، أحمد مكي، إياد نصار، بشرى، إنجي المقدم، أسماء أبو اليزيد، هادي الجيار، أحمد حلاوة، أحمد شاكر عبد اللطيف، محمد علاء، إسلام جمال، أحمد سعيد عبد الغني، سلوى عثمان علي الطيب طارق صبري، عمر الشناوي.

حقق مسلسل الاختيار 2 عدد كبير من المشاهدات خلال الفترة الحلقات السابقة، ليدخل السباق الرمضاني بكل قوته وبعتلي القمة بين زخم كبير من المسلسلات الدرامية والسياسية والتاريخية على السواء.