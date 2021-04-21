/628047/ريم-البارودي-الحقد-والحسد-أخطر-من-الفيروسات
قالت الفنانة ريم البارودي انها سريعة الغضب، ويغار البعض منها لكنها لا تغير من احد.
وأضافت ريم البارودي خلال حوارها مع الإعلامية بسمة وهبه في برنامج العرافة المُذاع على قناة المحور" مش بغير من نجمات الصف الأول وبشوف كل واحدة تستحق أن تكون صف اول وسبقاني، ولكن لما ألاقي ناس مش سبقاني واصبحوا صف أول أغير منها ".
وأكدت الفنانة ريم البارودي أن الحقد والحسد أخطر من الفيروسات، موضحة أنها فقدت أشخاص عديدة هذا العام .
يعتبر برنامج العرافة" من أحد البرامج الحوارية الجريئة، حيث تستضيف 30 ضيف من نجوم المجتمع والفن والسياسة والرياضة والإعلام، لتكشف عن أسرار وكواليس تذاع للمرة الأولى على الشاشة
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