/628048/التنسيقية-تستكمل-برنامج-نواب-بتفيد-نواب-لأعضاء-مجلسي-النواب-والشيوخ

قامت لجنة التطوير والتدريب بتنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، باستكمال برنامج نواب بتفيد نواب، وقد قام بالتدريب إبراهيم الشهابى نائب محافظ الجيزة، وبلال حبش نائب محافظ بنى سويف، وذلك لنقل الخبرات الميدانية لنواب التنسيقية من مجلسي النواب والشيوخ.

برنامج "نواب بتفيد نواب" ويأتي البرنامج انطلاقًا من شعار التنسيقية "سياسة بمفهوم جديد" والتي تقوم علي التعاون بين السلطات التشريعية والتنفيذية وتبادل الخبرات السياسية بين أعضاء التنسيقية. حضور الجلسة وكان من ضمن الحضور، النائب أحمد فتحي، عضو مجلس النواب، والنائبة مارسيل سمير، والنائب محمود القط، عضو مجلس الشيوخ، والنائب طارق الخولى، عضو مجلس النواب، والنائب محمد عزمي، عضو مجلس الشيوخ، والنائبة أميرة العادلى، عضو مجلس النواب، والنائبة مي كرم، عضو مجلس النواب، والنائبة مرثا محروس، عضو لجنة حقوق الإنسان بمجلس النواب، والنائب أحمد مقلد، عضو مجلس النواب، والنائب محمد تيسير مطر، عضو مجلس النواب، والنائب نادر مصطفى، عضو مجلس النواب، والنائب أحمد زيدان، عضو مجلس النواب، والنائب أحمد رمزى، عضو مجلس النواب، والنائبة هادية حسني، عضو مجلس النواب.

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