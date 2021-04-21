/628049/محدث-لحظة-بلحظة-نتيجة-مباراة-الأهلي-و-سموحة-بالدوري-الممتاز

تنطلق بعد قليل مباراة الأهلي و سموحة في الدوري.. تقام مباراة الأهلي وسموحة في إطار منافسات الدوري المصري في إطار مواجهات الجولة الحادية عشر على ملعب الأهلي WE السلام، في المباراة التي يدخلها المارد الأحمر سعيا عن صدارة ترتيب الدوري الممتاز حيث يحتل الفريق المركز الثاني برصيد 30 نثطة خلف الزمالك متصدر الترتيب بـ 33 نقطة.

تشكيل الأهلي لمواجهة سموحة في الدوري ويدخل الأهلي مباراة سموحة بتشكيل مكون من : حراسة المرمي: محمد الشناوي. خط الدفاع: أكرم توفيق - رامي ربيعه - بدر بانون - ايمن اشرف. خط الوسط: أليو ديانج - عمرو السولية. خط الوسط الهجومي: حسين الشحات - محمد مجدي أفشة - طاهر محمد طاهر. خط الهجوم: محمد شريف. وجاء تشكيل سموحة لمباراة الأهلي كالتالي: حراسة المرمى: الهاني سليمان. خط الدفاع: محمد الترهوني، محمود البدري، محمد حليمو، أطهر الطاهر. خط الوسط: أحمد عبدالقادر، أحمد حمدي، مصطفى فتحي، محمد كناريا، عبد الكبير الوادي. خط الهجوم: حسام حسن.

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