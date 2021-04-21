غدا.. الأوقاف تحتفل بذكرى العاشر من رمضان بطنطا

جدة - نرمين السيد - يأتى ذلك بحضور الدكتور محمد مختار جمعة وزير الأوقاف، وطارق رحمى محافظ الغربية، وسماحة الشيخ عبد الهادى القصبى شيخ مشايخ الطرق الصوفية رئيس لجنة التضامن بمجلس النواب، والدكتور نوح العيسوى رئيس الإدارة المركزية لشئون المساجد والقرآن الكريم، والشيخ السيد عبد المجيد مدير مديرية أوقاف الغربية وعدد من القيادات التنفيذية والدعوية بالمحافظة. ومن المقرر أن ينقل الاحتفالية التلفزيون المصرى.

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