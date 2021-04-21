فيديو جراف: الكليات الست على العاقل حفظها

جدة - نرمين السيد - الكليات الخمس: "الدين، والنفس، والعقل، والمال، والعرض"، من أهم مقاصد الدين مع اختلافات يسيرة فى تقديم بعضها على بعض أو تأخير بعضها عن بعض، وقد جعلها بعضهم ستًا، فقال هى "الدين، فالنفس، فالعقل، فالنسب، فالمال، والعرض".





وقدم الدكتور محمد مختار جمعة، وزير الأوقاف، كتابا قيما للمكتبة الإسلامية بعنوان "الكليات الست"، إدراكا منه بأهمية القضية. وقال الوزير إنه على الرغم من أن معظم من تحدثوا فى المقاصد بدأوا بالدين ومنهم الغزالى والآمدى وغيرهما، فإن بعضهم قد بدأها بحفظ النفس كالشوكانى حيث قال: وهى خمس أحدها حفظ النفس، ثانيها حفظ المال، ثالثها حفظ النسل، رابعها حفظ الدين، خامسها حفظ العقل، وقال القرافى: هى حفظ النفوس والأديان والأنساب والعقول والأموال، قيل والأعراض، وقال فى موضوع آخر: حفظ الدماء، والأعراض، والأنساب، والعقول، والأموال، وفى موضوع ثالث: ذكر حفظ النفوس والعقول والأعراض والأنساب والأموال.

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