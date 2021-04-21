رئيس جامعة القاهرة ينعى أحمد عبد العزيز مدير المستشفيات الجامعية الأسبق

جدة - نرمين السيد - نعت جامعة القاهرة برئاسة الدكتور محمد عثمان الخشت رئيس الجامعة، الدكتور أحمد عبد العزيز محمد عبد العزيز، أستاذ طب الحالات الحرجة بطب قصر العينى، ومدير عام مستشفيات قصر العينى الأسبق، وعضو مجلس الشيوخ، والذى وافته المنية مساء أمس.





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