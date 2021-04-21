/628050/وفاة-وكيل-لجنة-الصحة- بمجلس-الشيوخ- الدكتور-أحمد-عبد-العزيز

توفي مساء اليوم الأربعاء النائب أحمد عبد العزيز، وكيل لجنة الصحة بمجلس الشيوخ، ليكون ثاني أعضاء المجلس الذين وافتهم المنية مع انطلاقة أعمال المجلس فى أكتوبر الماضي، حيث توفي النائب فاروق مجاهد، رئيس الهيئة البرلمانية لحزب حماة الوطن.

وفاة وكيل لجنة الصحة بمجلس الشيوخ

الدكتور أحمد عبد العزيز- هو أستاذ بكليه طب القصر العينى ورئيس قسم طب الحالات الحرجة ومدير مستشفيات القصر العينى سابقا.

الموازنة العامة أمام مجلس النواب

ويلقى الدكتور محمد معيط وزير المالية بالبيان المالى لمشروع الموازنة العامة للدولة لعام 2021-2022 أمام مجلس النواب الأسبوع المقبل.

ويعرض معيط المستهدف فى مشروع الموازنة العامة الجديدة للدولة، كما ستلقى الدكتورة هالة السعيد، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية، بيانا عن خطة التنمية الاقتصادية والاجتماعية للسنة المالية 2021-2022.

أوصت لجنة الإدارة المحلية بمجلس النواب، خلال اجتماعها اليوم الثلاثاء، برئاسة المهندس أحمد السجيني، وزارة التنمية المحلية بعقد اجتماعات تنسيقية مع الجهات المعنية لحل مشكلة قرارات تخصيص الأراضي لتنفيذ المشروعات ذات النفع العام، حتي لا يتأخر تنفيذ المشروع بسبب تأخر صدور قرار التخصيص نظرا لتعدد وتشابك إجراءات إصداره.

تقدم النائب مصطفى سالم وكيل لجنة الخطة والموازنة نائب دائرة طما وطهطا وجهينة بسوهاج، بطلب إحاطة لرئيس مجلس النواب الدكتور حنفي جبالي، موجه للدكتور طارق شوقي وزير التربية والتعليم، بشأن ما صدر عنه من قرارات غير مدروسة، وتدل على حالة التخبط وعدم وضوح الرؤية فى السياسة التعليمية المتبعة من الوزارة بشأن الامتحانات التجريبية لطلاب الثانوية العامة على جهاز التابلت.

وزير التربية والتعليم ومجلس الشيوخ

قال الدكتور عبد المنعم سعيد، عضو مجلس الشيوخ، إنه لم تحدث مشادات بين الدكتور طارق شوقي، وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، مع نواب مجلس الشيوخ، لافتا إلى أن ما حدث هو حوار مهم ويدور حول أسئلة كبيرة عن تقدم مصر أو تأخرها أو الإبقاء على الوضع كما هو عليه.