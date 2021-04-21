/628051/مسلسل-حرب-أهلية-الحلقة-9-يفجر-مفاجأة-من-العيار-الثقيل

مسلسل حرب أهلية الحلقة 9، استهلت الأحداث بتخطيط فريدة- أروى جودة- للإنتقام من يوسف – باسل خياط- بعد معرفتها وتأكدها بخيانته لها، ويدور بينهما حوار حول إمكانيته لخيانتها يومًا ما ليؤكد لها أنه لن يستطيع خيانتها مطلقًا، لتورطه في مشادات أثناء قيادتها السيارة لتتلذذ في وقوعه بين يدي العديد من المواطنين في الشارع.

دوت الخليج يرصد تفاصيل مسلسل حرب أهلية الحلقة 9، التي شهدت العديد من المفاجأت إستكمالًا للحلقة التي يتم إطلاقها يوميًا.

تفاصيل مسلسل حرب أهلية الحلقة 9

اشتعلت أحداث المسلسل مع بداية تخطيط أروى جودة للنيل من يسرا ووضع يديها مع زوجها على المستشفى الخاصة بها، فضلًا عن تطورات العلاقة بين يوسف ونادين التي كانت مفاجأة الحلقة التاسعة من مسلسل حرب أهلية.

وعلى الجانب الآخر تملىء الغيرة والحقد قلب تمارا التي تجسدها الفنانة الشابة جميلة عوض تجاه نور – مايان السيد- لتسعى جاهدة في تخريب علاقتها بزياد – محمود حجازي- بعدما لقطت أطراف الحديث الذي دار بينها وبين يسرا بنية زيادة في تعريفها بوالدته.

تذهب تمارا إلى منزل زياد لتروي ولدته القصة كاملة حول أصول نور كونها ابنة الخادمة التي كانت تعمل بمنزلهما، وتضيف أن زياد يصرف على نور بعدما تغيرت هيئتها فجأة وشكوكهما حول سرقتها، لتنزل تلك الكلمات عليها وقع الصاعقة.

باسل خياط يستولى على المستشفى الخاصة بيسرا

يضع باسل خياط وزوجته في أحداث مسلسل حرب أهلية الحلقة 9 يده على مستشفى مريم – يسرا- في مشهد قوي، تثبت من خلاله مريم قدرتها على إثبات حقها آجلًا أم عاجلًا، لتقترب من فريدة وتحذرها من الإستيلاء على ممتلكاتها إن كانت تملك من الأساس.

مواجهة والدة زياد له

تعنف والدة زياد ابنها بعدما ذهب إليها ليحكي لها عن الفتاة التي يحبها، لتصدمه بمعرفتها أصولها وتنشب مشادات كلامية بينهما تنتهي بمغادرة زياد للمنزل.

تنتهي أحداث مسلسل حرب أهلية الحلقة 9 بمفاجأة جديدة والتي ظهرت بعد مرور 3 أشهر، لتكتشف نادين أنها حامل من يوسف.