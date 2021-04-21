/628052/ريم-البارودي-لم-أفضح-طليقي-وعادي-أكون-زوجة-تانية

قالت الفنانة ريم البارودي إنها عاشت قصص حب في فترات من حياتها وانها تعيش قصة حب في الوقت الحالي.

وأضافت ريم البارودي خلال حوارها مع الإعلامية بسمة وهبه في برنامج العرافة المُذاع على قناة المحور" مابعرفش اتحكم في غضبي ومش شاطرة في الحياة زي التمثيل". ريم البارودي: ممكن اكون زوجة تانية وتابعت ريم البارودي :" قلت إني مش هقبل أكون زوجة ثانية في فترة من الفترات، ولكنني الأن ممكن أكون زوجة ثانية لرجل كان متزوجا. وأردفت ريم البارودي،" لم أفضح زوجي السابق وبعدها تقابلنا مرة اخرى، سلمنا على بعض والأمر كان عادي".

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