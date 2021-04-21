/628053/فينيسيوس-يقود-تشكيل-ريال-مدريد-أمام-قادش

أعلن زين الدين زيدان المدير الفني لريال مديريدعن تشكيل الفريق في مباراة اليوم أمام قادش، في لقاء الدور الواحد والثلاثون من إنطلاقة الدوري الإسباني الممتاز، ويشهد علي اللقاء ملعب رامون دي كارانزا.

ويدخل ريال مدريد مباراة اليوم في محاولة تحقيق الفوز والتقرب إلي صدارة الدوري، والذي يتقدمة فريق أتليتيكو مدريد، بثلاث نقاط متصدر الدوري.

تشكيل ريال مدريد أمام قادش:

في حراسة المرمي: تيبو كورتوا.

في خط الدفاع: إيدير ميليتاو – رافائيل فاران – ناتشو فيرنانديز .

في خط الوسط: مارسيلو - كاسيميرو – أنتونيو بلانكو - ألفارو أودريوزولا.

في خط الهجوم: فينيسيوس جونيور – كريم بنزيمة – رودريجو.

غياب قوي في صفوف ريال مدريد:

يغيب اليوم في صفوف ريال مدريد لاعب الفريق الصغير المتألق في الفترة السابقة فالفيردي، لاعب خط الوسط الهجومي، والذي يؤثر بشكل قوي في تشكيل الفرنسي زيدان في مباراة اليوم، وجاء غيابة بسبب الإصابة بفيروس كورونا، والبلجيكي إيدن هازرد والذي طال غيابه عن الفريق، وقائد الفريق سيرخيو راموس.

مباراة ريال مدريد السابقة:

فشل ريال مدريد في مباراته السابقة تحقيق الفوز، والحفاظ علي الصدارة في الدوري الإسباني الممتاز، أمام خيتافي في الدوري الـ 33، والتي انتهت المباراة بنتيجة التعادل السلبي بدون أهداف.

يتقدم فريق أتليتكو مدريد علي ريال مدريد في صدارة الدوري الإسباني الممتاز، بثلاث نقاط أي بـ 70 نقطة، من أصل 31 مباراة، والتي كان يتقدمة الفريق الملكي في الجولة السابقة، بنقطة وحيده، ولم يحافظ عليها المرنجي، وسقط في مباراته السابقة، بالتعادل السلبي بدون أهداف، في حين حقق فريق أتلبتكو مدريد الفوز علي فريق إيبار بنتيجة قوية بخمس اهداف نظيفة دون رد.

موقف الفريقين في الدوري:

يحتل فريق ريال مدريد المركز الثاني في جدول ترتيب الدوري الإسباني الممتاز، برصيد 67 نقطة، من أصل 31 مباراة، حقق من خلالها 20 انتصار، وتعادل في 7 مباراة، وخسر في 4 مباريات، سجل من خلالها 53 هدف، في حين تلقت شباكة 23 هدف.

يحتل فريق قادش المركز الثالث عشر في جدول ترتيب الدوري الإسباني الممتاز برصيد 36 نقطة، من أصل 31 مباراة، حقق من خلالها 9 انتصارات، وتعادل في 9 مباريات، وخسر في 13 مباراة، إستطاع ان يسجل من خلالها 27 هدف، في حين تلقت شباكة 45 هدف في هذا الموسم.