ملوك الجدعنة الحلقة 9..مصطفى شعبان وعمرو سعد يكتشفان أعمال زاهي العتال

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ملوك الجدعنة الحلقة 9، عرضت الحلقة حالة من الحزن والبؤس المسيطر على حظ سرية وسفينة بعد أن أخبرهم سعيد بفضيحة سيف زاهي العتال حيث قام أحدهم بنشر فيديوهات تتهمه بالتحرش واغتصاب فتيات دون رضاهم.

دوت الخليج يرصد تفاصيل الحلقة الثامنة من مسلسل ملوك الجدعنة الحلقة التاسعة، وكيف اكتشف سرية وسفينة أعمال العتال الغير شرعية.

تفاصيل الحلقة التاسعة من مسلسل ملوك الجدعنة

ينتقل المشهد إلى زاهي العتال يخبره الطبيب بأن ابنه تعرض إلى جرعة كبيرة من المخدرات، ما أثر تأثيرًا كبيرًا على صحته، فيهدده العتال بعدم خروج هذه المعلومة لاي شخص، ثم يدخل على ابنه العناية بالاجبار، وعندما يذهب سرية وسفينة لميدو نت الذي كان يملك نسخ الفيديوهات التي تدين ابن العتال، يجدونه مقتولًا، فيدور صراع بينه سرية وسفينة ينتهي بتهمة الاخير لسرية بأنه السبب في حدوث ذلك.

الهموم تلاحق سرية وسفينة من جميع الاتجاهات

وفي صباح اليوم التالي تشعر عطية أم سرية بتعرض ابنها لهم ما، فتذهب له فيبدأ في سرد همومه لها ويخبرها بأنه ذاهب لينتقم من الدنيا وهمومها، ومن ناحية أخرى يذهب سفينه لغرفته أخته ويخبرها بيبع منزله إذا حدث معه شيء سيء لتصرف علي نفسها وعلى حبيبه ابنتها وعدم تقبل الذل من أي شخص، ثم يذهب كلًا من سرية وسفينة إلى بيت مجدي ويبدأون في مراقبته منذ خروجه من المنزل إلى دخوله أحد مصانع العتال.

سليم يهدد العتال بسبب فضيحة ابنه

يتصل سليم بالعتال ليهدده بأنه يجب أن ينتهي من هذه القضية بأقل الخسائر الممكنة، ويحسن صورته في الاعلام بعد ماتسيبه ابنه في فضيحة قد تصل إلى الرأي العام ودخول المحاكم وهذا الأمر سيؤثر على نفوذهم وتجارتهم، وإذ لم ينتهي من هذا الأمر سريعًا لن يحصل العتال على أمواله.

سرية وسفينة يكتشفوا أعمال العتال الغير شرعية

يدخل سرية وسفينة إلى مصنع العتال فيكتشفوا قيام العتال بأعمال غير مشروعة من تهريب أسلحة ومخدرات، وعمالة من الأطفال، ولكن سرعان مايراهم مجدي ويقوم بحسبهم، يأتي العتال ويحرق سياراتهم أمام عينهم، ويخبرهم بأن ماقاموا بنشره من فيديوهات لن يؤثر عليه ففي النهاية ستنسى الناس ماحدث ولكن انتم لن تستطيعوا نسياني، وتغلق أحداث مسلسل ملوك الجدعنة الحلقة التاسعة على ثبات سرية وسفينة في الوقت الذي يوجه رجال العتال الأسلحة عليهم.