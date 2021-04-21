/628055/غادة-عبد-الرازق-السبب-ريم-البارودي-تتحدث-عن-تفاصيل-الإستغناء-عنها-في-فيلم-بون-سواريه

تحدثت الفنانة ريم البارودي عن أسباب خروجها والإستغناء عنها في فيلم بون سواريه خلال حوارها مع الإعلامية بسمة وهبه في برنامج العرافة المُذاع على قناة المحور.

ريم البارودي: مسلسل الباطنية حقق نجاح كبير

وقالت الفنانة ريم البارودي إنه تم ترشيحها لفيلم بون سواريه مع الفنانة غادة عبد الرازق ومي كساب ، مشيرة إلا ان هذا الأمر جاء بعد نجاح مسلسل البطانية التي شاركت فيه وحقق نجاح كبير.

وأضافت ريم البارودي" كنا 3 أبطال، أنا وغادة عبد الرازق و ومي كساب، وكان فاضل يومين على التصوير، وفوجئت إنهم شالوني من الفيلم.".

مشاكل بين ريم وغادة عبدالرازق

ولفتت الفنانة ريم البارود أنه تم إبلاغها انها لن تتواجد في الفيلم من قبل محمد السبكي قائلا لها: في حاجة بينك وبين غادة عبد الرازق، وهحطك في فيلم تاني".

يعتبر برنامج العرافة" من أحد البرامج الحوارية الجريئة، حيث تستضيف 30 ضيف من نجوم المجتمع والفن والسياسة والرياضة والإعلام، لتكشف عن أسرار وكواليس تذاع للمرة الأولى على الشاشة