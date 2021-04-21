/628056/نسل-الأغراب-الحلقة-9-إصابة-أحمد-داش-بطلقة-في-ذراعه

شهدت أحداث مسلسل نسل الأغراب الحلقة 9 حالة من الإثارة حيث بدأت بإندلاع الحرب بين عساف الغريب-أحمد السقا- و غفران الغريب -أميرة كرارة- في أرض غجر الزلط حيث ذهب الأخير إليهم هو ورجاله، وبدأوا يتبادولوا إطلاق النيران ويهاجمون بعضهم البعض.

دوت الخليج يرصد تفاصيل مسلسل نسل الأغراب الحلقة التاسعة، التي شهدت إصابة أحمد داش، ومداهمة غفران الغريب لعساف وغجر زلط.

محمد جمعة يحارب لصالح أحمد السقا

أعلن نيماري الوقوف بجانب أخيه عساف وطمئنه أنه بجانب وبدأ يدافع عنه.

أحمد السقا في حرب مع أحمد مالك وأمير كرارة

واجه حمزة -أحمد مالك- والده عساف وهدده بالقتل، فأخبره الأخير أنه هو الذي سيقتله ولكن بعد أن يأخذه هو وجليلة والدته، ومن ثم انتقلت المواجهة إلى غفران وأثناء محاربته لعساف سأله عن والدته فرد عليه بجليلة وحمزة، فأكد عليه غفران أنه لا يتساوم.

إصابة أحمد داش بطلقة في ذراعه

أصيب سليم -أحمد داش- ابن غفران في ذراعه، فأمر الأخير رجاله بالتوقف والرجوع إلى السرايا، ومن الناحية الأخرى علم علي -دياب- رئيس المباحث بمشاجرتهم فاتجه هو ورجاله في طريقهم إليهم.

فطلب نيماري من عساف أن يذهب من المكان قبل قدوم الشرطة ووافقه بكري -عماد زيادة- الرأي، فسأل عساف الأخير هل سبب حديثه خوفه عليه أم لكسب وده فجاوبه بالاثنين.

صدمة مي عمر بعد إصابة ابنها

عاد غفران هو أولاده إلى السراية بعد إصابة سليم، فصُدمت جليلة عندما رأت الدم يسيل من ابنها، ولامت غفران على إدخال أولادها في هذا الشجار.

أحمد السقا يفوز بالحرب بخروجه حيًا

انتقلت الأحداث إلى سراية عساف الغريب، وأخبرته خادمته فاطمة -ريم سامي- أن خروج حي من أمام غفران بمثابة مكسب كبير، وأكد نيماري على كلامها.

اتجه علي إلى بكري وسأله عن هوية الأفراد اللذين هجموا عليهم، فكذب بكري ووالده سالم وأخبروه بأنهم لا يعلموا من هم، ومن ثم ذهب علي إلى سراية غفران وغضب عليه بس خلافه بوعده الذي ينص على إعطاء الأخير مهلة لإرجاع والدته بدون دخول حرب مع عساف، فاشتبكا سويًا حتى فصلت بينهم جليلة، وقطع شجارهم بدخول أحد الضباط وإخبار علي بأن 10 أفراد اعترفوا بأنهم هم من هاجموا غجر الزلط.

عماد زيادة يتهجم بالضرب على نجلاء بدر

لامت الغازية دهب -نجلاء بدر- بكري على تصرفه الذي أدى إلى قتل عدد من غجر الزلط، فتهجما عليها وصفعها كفًا على وجهها، ومن ثم اتجهت إلى عساف وطلبت أن تنام عنده فأمر بتجهيز مكان لها.

رجال غفران حملوا التهمة بدلًا عنه

حقق علي مع الرجال الذين اعترفوا على نفسهم ليزيحوا التهمة عن غفران، وادعوا أنهم هم من تهجموا على غجر الزلط لإخراجهم من البلد.

محمد جمعة قلق بشأن أسرته

ذهبت عزيزة -منة فضالي- إلى سراية عساف لتطمئن على أخيها نيماري بعد أن تخلى عن غفران ليكون بجانب عساف أخيه، وبث لها همه وقلقه على زوجته وأولاده، فنصحت عساف بأن يُعيد لغفران والدته، فرفض وصمم على أن إرجاعه لها مقابل جليلة وحمزة.

مي عمر تحذر أولادها من عساف الغريب

حذرت جليلة أولادها من عساف وأخبرتهم أن غفران أرسى وأطيب وأعقل منه، وليس سهلًا.

والدة مي عمر تنصح زوجها غفران

نصحت والدة جليلة غفران بأن يكون رحيم بزوجته فهي لا تحتاج قسوته، وأخبرته أن جليلة أحبته ولكنها أيضًا أحبت عساف، كما نصحه حسيب -إدوارد- بلم شمل بيته وأن يسامح ويغفر.

أمير كرارة يخطط لماهجمة أحمد السقا للمرة الثانية

أخبر غفران رجاله بالاستعداد للهجوم مرة ثانية على عساف وغجر الزلط، وأثناء حديثه تلقى مكالمة من عساف يخبره فيها بأنه يريد مقابلته، لتنتهي أحداث مسلسل نسل الأغراب الحلقة 9.