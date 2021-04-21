/628057/سموحة-يسجل-الهدف-الأول-في-مرمي-الأهلي-فيديو

سجل حليمو لاعب سموحة الهدف الأول لفريقه في مرمى الأهلي، في المباراة التي تقام بين الفريقين على ملعب الأهلي WE السلام ضمن منافسات الجولة الحادية عشر من الدوري الممتاز لكرة القدم.

وأنطلق مباراة الأهلي و سموحة في تمام التاسعة والنصف مساء بتوقيت القاهرة، العاشرة والنصف مساء بتوقيت مكة المكرمة، ويستضيف ملعب الأهلي WE السلام أحداث اللقاء بين الفريقين، وتبث شبكة قنوات ON TIME SPORT مواجهة المارد الأحمر والأمواج الزرقاء.

ويدخل الأهلي مباراة سموحة بتشكيل مكون من :

حراسة المرمي: محمد الشناوي.

خط الدفاع: أكرم توفيق - رامي ربيعه - بدر بانون - ايمن اشرف. خط الوسط: أليو ديانج - عمرو السولية.

خط الوسط الهجومي: حسين الشحات - محمد مجدي أفشة - طاهر محمد طاهر.

خط الهجوم: محمد شريف.

ويجلس على دكة بدلاء الأهلي لمواجهة سموحة: علي لطفي - رامي ربيعة - سعد سمير - ناصر ماهر - أحمد نبيل- محمود كهربا - مروان محسن - والتر بواليا - صلاح محسن.

بينما أعلن أحمد سامي، المدير الفني لسموحة عن التشكيل الأساسي لمواجهة الأهلي في إطار منافسات الجولة الحادية عشر من الدوري الممتاز.

وجاء تشكيل سموحة لمباراة الأهلي كالتالي: حراسة المرمى: الهاني سليمان.

خط الدفاع: محمد الترهوني، محمود البدري، محمد حليمو، أطهر الطاهر.

خط الوسط: أحمد عبدالقادر، أحمد حمدي، مصطفى فتحي، محمد كناريا، عبد الكبير الوادي.

خط الهجوم: حسام حسن. وكان بيتسو موسيماني المدير الفني للأهلي قد أعلن عن القائمة التي تخوض مواجهة سموحة بالدوري الممتاز، ضمن منافسات الجولة الحادية عشر من بطولة الدوري الممتاز. تضم قائمة الأحمر كل من :

حراسة المرمى : الشناوى ، على لطفي ، مصطفي شوبير .

خط الدفاع : بدر بانون ، أحمد رمضان بيكهام ، رامى ربيعة ، سعد سمير ، ايمن اشرف .

خط الوسط : ناصر ماهر ، أليو ديانج ، محمد مجدى أفشة ، أحمد نبيا كوكا .

خط الهجوم : محمد شريف ، محمود كهربا ، طاهر، وليد سليمان ، الشحات ، مروان محسن ، بواليا ، صلاح محسن .