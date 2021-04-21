عبدالوهاب خليل يؤكد على ضرورة مراجعة أسعار تقنين الأراضى بأطفيح «صور»

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استعرض النائب عبدالوهاب خليل، عضو مجلس النواب، تفاصيل طلب الإحاطة المقدم من جانبه بشأن ارتفاع سعر تقنين الأراضى فى «أطفيح» و«الصفوة» بالجيزة.

النائب عبدالوهاب خليل يستعرض تفاصيل طلب الإحاطة المقدم إلى مجلس النواب

وقال عضو مجلس النواب، عبدالوهاب خليل، خلال حديثه لموقع دوت الخليج الإخبارى:” قدمت مع النائب شحاتة أبو زيد، طلب إحاطة إلى مجلس النواب، موجه إلى محافظة الجيزة، بشأن ارتفاع أسعار تقنين واضعي اليد، بالنسبة لمواطني أطفيح والصفوة بالجيزة”.

النائب عبدالوهاب خليل يؤكد على ضرورة تقليل سعر تقنين الأرض

وتابع عضو مجلس النواب، شحاتة أبو زيد:” سعر التقنين وفقًا لما أقرته الحكومة، يصل إلى 625 جنية، وهو أمر مكلف بالنسبة للأهالى، الأمر الذى دفعهم للحديث حول الأمر مطالبين بضرورة التخفيض.

واستكمل عضو مجلس النواب، عبدالوهاب خليل، قائلًا:” جرى مناقشة موسعة حول الموضوع فى لجنة الإدارة المحلية، برئاسة النائب أحمد السجيني، واللجنة أوصت بأنه سيتم عقد اجتماع بمحافظة الجيزة، لمراجعة أسعار واضعى اليد بالنسبة للقطاع الصناعي والتجارى، وايضًا السكني فى أطفيح.

تجدر الإشارة إلى أن لجنة الإدارة المحلية بمجلس النواب، برئاسة النائب أحمد السجيني، قد استأنفت اجتماعًا اليوم لمناقشة عدد من طلبات الإحاطة المقدمه من نواب محافظة الجيزة.

وناقشت اللجنة عدد ٦ طلبات إحاطة منهم، طلب إحاطة مقدم من النائب محمد الحسيني، بشأن توقف شركة حسن عالم عن تنفيذ أعمال رصف طريق الخدمة الموازي للطريق الدائر، بنطاق حي بوالق الدكرور – محافظة الجيزة، مع العلم أنه سبق موافقة وزارة النقل والمواصلات على تنفيذ هذه األعمال.