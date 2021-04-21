الشروط والمواصفات.. طرح أراضى مقابر ببرج العرب فى الإسكندرية

جدة - نرمين السيد - وأفاد بيان صادر عن جهاز المدينة، اليوم الأربعاء، أن التخصيص سيكون بنظام مقابل الانتفاع، منوها أن كراسة الشروط والمواصفات تتوافر بمقر الجهاز مقابل مبلغ 200 جنيه للكراسة.

ولفت البيان إلى أنه يتم تقديم استمارة بيانات الحجز والمستندات اللازمة طبقا للشروط الواردة بكراسة الشروط خلال الفترة المحددة من 20 أبريل وحتى 10 مايو المقبل.

وحدد الجهاز شروط حجز أراضى المقابر كالتالى:

يشترط أن يكون المتقدم من قاطنى "برج العرب الجديدة – القرى السياحية – العلمين الجديدة – محافظة الإسكندرية".

يشترط لحجز المقبرة أن يكون شخصا مصرى الجنسية وليس شخصا معنويا "شركة أو مؤسسة".

ألا يكون قد سبق تخصيص مقبرة "مبنى أو أرض" له أو لأحد أفراد أسرته "الزوج – الزوجة – الأولاد القصر"، طبقا للوارد بكراسة الشروط.

لا يحق للأسرة الواحدة "الزوج – الزوجة – الأولاد القصر" التقدم لحجز أكثر من مقبرة.

يتم التخصيص بالقرعة العلنية اليدوية للذين ينطبق عليهم الشروط.

يتم الإعلان عن موعد ومكان القرعة العلنية فى موعد لاحق، وكذلك موعد تسليم المقابر للفائزين بالقرعة.