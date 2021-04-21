- 1/3
- 2/3
- 3/3
جدة - نرمين السيد - وكان فى استقبال محافظ كفر الشيخ خلال الافتتاح المهندس سيف الوزيرى رئيس مجلس إدارة شركة استادات الوطنية لإدارة المنشآت الرياضية، والعضو المنتدب، والمالكة لمشروع أندية سيتى كلوب.
وقال جمال نور الدين، إن فرع سيتى كلوب كفر الشيخ من أهم وأكبر الفروع على مستوى الجمهورية وما تحقق فيه من تطوير وأعمال ومنشآت رياضية وترفيهية واجتماعية، خلال أشهر قليلة يعتبر بمثابة الإعجاز حيث بات يضاهى أكبر وأعرق الآندية المصرية.
وأكد المهندس سيف الوزيرى رئيس مجلس إدارة شركة استادات الوطنية على أن فرع كفر الشيخ يعد من الفروع المميزة والتى شهدت طفرة إنشائية هائلة خلال فترة وجيزة، مشددا على استمرار العمل على قدم وساق لإنهاء جميع الأعمال خلال الفترة المقبلة تحقيقا لطموحات أهالى كفر الشيخ.
وأوضح الوزيرى ان الأنشطة الرياضية والاجتماعية فى فرع سيتى كلوب كفر الشيخ ستبدأ فى العمل على الفور كى يستفيد منها الأعضاء، بالتوازى مع استمرار العمل فى النواحى الإنشائية.
عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر صور.. جمال نور الدين يفتتح فرع سيتى كلوب كفر الشيخ جزئيا على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.
كما وجب علينا بان نذكر لكم بأن هذا المحتوى منشور بالفعل على موقع مبيدأ وربما قد قام فريق التحرير في دوت الخليج بالتاكد منه او التعديل علية اوالاقتباس منه او قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.