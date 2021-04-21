صور.. جمال نور الدين يفتتح فرع سيتى كلوب كفر الشيخ جزئيا



جدة - نرمين السيد - وكان فى استقبال محافظ كفر الشيخ خلال الافتتاح المهندس سيف الوزيرى رئيس مجلس إدارة شركة استادات الوطنية لإدارة المنشآت الرياضية، والعضو المنتدب، والمالكة لمشروع أندية سيتى كلوب.

وقال جمال نور الدين، إن فرع سيتى كلوب كفر الشيخ من أهم وأكبر الفروع على مستوى الجمهورية وما تحقق فيه من تطوير وأعمال ومنشآت رياضية وترفيهية واجتماعية، خلال أشهر قليلة يعتبر بمثابة الإعجاز حيث بات يضاهى أكبر وأعرق الآندية المصرية.

وأكد المهندس سيف الوزيرى رئيس مجلس إدارة شركة استادات الوطنية على أن فرع كفر الشيخ يعد من الفروع المميزة والتى شهدت طفرة إنشائية هائلة خلال فترة وجيزة، مشددا على استمرار العمل على قدم وساق لإنهاء جميع الأعمال خلال الفترة المقبلة تحقيقا لطموحات أهالى كفر الشيخ.

وأوضح الوزيرى ان الأنشطة الرياضية والاجتماعية فى فرع سيتى كلوب كفر الشيخ ستبدأ فى العمل على الفور كى يستفيد منها الأعضاء، بالتوازى مع استمرار العمل فى النواحى الإنشائية.