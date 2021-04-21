فيديو: لقاء خاص.. وزير الأوقاف: الصدق فى مقدمة مكارم الأخلاق

جدة - نرمين السيد - وأضاف جمعة خلال برنامج "لقاء خاص" والذى نشر على صفحته بموقع "يوتيوب" تحت عنوان: "ماذا تعرف عن لسان الصدق وقدم الصدق"، أن مخرج الصدق هو كل خروج خرجته فى طاعة الله، ودخول الصدق هو كل دخول دخلته فى طاعة الله.
وتابع جمعة، أن مبوأ الصدق هو كل منزلة حسنة فى الدنيا، حيث قال تعالى: "وَلَقَدْ بَوَّأْنَا بَنِي إِسْرَائِيلَ مُبَوَّأَ صِدْقٍ وَرَزَقْنَاهُم مِّنَ الطَّيِّبَاتِ".
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