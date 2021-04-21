بحضور سفير الفاتيكان.. الكاثوليكية تحضر زيت الميرون المقدس

جدة - نرمين السيد - وذلك بحضور السفير البابوى بمصر نيقولاس هنرى، الأنبا كيرلس وليم، رئيس اللجنة الطقسية ومطران إيبارشية أسيوط للأقباط الكاثوليك، وجميع المطارنة أعضاء السينودس البطريركى المقدس والآباء الكهنة من الإيبارشيات المختلفة، بالكلية الاكلريكية بالمعادى.

ويعتبر طقس تقديس زيت الميرون وزيت الغاليلاون يوم الخميس 22 من شهر إبريل الجارى للعام 2021، هو المرة الثالثة خلال الثلاثة عقود الماضية التى يعهد فيها السينودس البطريركى إلى اللجنة الطقسية بالترتيبات اللازمة لإعداد الزيوت المقدسة.

ويذكر أن المرة الأولى كانت عام 1989 فى عهد مثلث الرحمات البطريرك الكاردينال الأنبا اسطفانوس الثانى، والمرة الثانية كانت عام 2011 فى عهد البطريرك الكاردينال الأنبا انطونيوس نجيب.