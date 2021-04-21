فيديوجراف: المدينة الطبية لجامعة عين شمس.. حياة كريمة للمصريين

جدة - نرمين السيد - فى الفيديوجراف التالى يرصد "دوت الخليج" أبرز المعلومات عن المدينة الطبية لجامعة عين شمس. وتترواح التكلفة المتوقعة للمشروع بين 500 مليون إلى مليار جنيه، وتشمل المرحلة الأولى التخطيط للموقع العام للمستشفيات، وإنشاء حرم للمدينة الطبية، حيث تضم عدد من الأماكن حول المستشفيات لتكون متنفس للمرضى والعاملين.

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