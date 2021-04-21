مصرع 3 أشخاص وإصابة آخرين فى حادث مروع بالقاهرة الجديدة.. فيديو وصور

شهد طريق السويس، اليوم، الأربعاء، أمام القادم من القاهرة الجديدة، في اتجاه القاهرة، حادث تصادم مأساوى، نتيجة اصطدام سيارتين ملاكي، مما أسفر عن وفاة 3 أشخاص وإصابة آخرين، وتم تحرير محضر بالواقعة، وإخطار النيابة التى تولت التحقيق.

تلقت غرفة عمليات الإدارة العامة للنجدة، بلاغا من الخدمات المعينة بطريق السويس بوقوع حادث مرورى، وتحديدا قرب البوابات الجديدة، وعلى الفور انتقل رجال المرور إلى المكان، وتم رفع حطام الحادث وتسيير حركة السيارات.

كما انتقلت سيارات الإسعاف، وتمكنوا من نقل المصابين جراء الحادث الى أقرب مستشفي.

ورصدت كاميرا اليوم السابع، وفاة 3 أشخاص نتيجة الحادث، وتم رفع جثامينهم من السيارات، حتى تمكنت الجهات المعنية من اتخاذ كافة الإجراءات اللازمة.