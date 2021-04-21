سعر الذهب اليوم في مصر الأربعاء 21 أبريل يشهد تحركات جديدة وتوقعات أسعار الذهب خلال الأيام المقبلة

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محمد سياف - ابو ظبي - شهد سعر الذهب اليوم في مصر الأربعاء 21 أبريل الجاري زيادة مفاجئة مقارنةً بأسعار الأمس، وذلك بعد أيام من التأرجح في أسعار المعدن الأصفر، كما تفاوتت أسعار الذهب في مصر بمحلات الصاغة ولكن هذ التفاوت قليل، ويأتي هذا التأرجح في الأسعار نتيجة العديد من العوامل، فالذهب يتأثر بالدولار صعوداً وهبوطاً، ويرتفع عند حدوث أزمات دولية أو محلية، مثل تهاوي أو صعود أسعار النفط أو حدوث حروب أو وجود أزمات تجارية.

سعر الذهب اليوم في مصر الأربعاء 21 أبريل

وهنا وفي الأزمات يُعد الذهب هو الملاذ الآمن الذي يلجأ إليه المستثمرون وكذلك عوام الناس، فحينما ينخفض سعر الدولار عالمياً يكون هناك إقبال على الذهب، الأمر الذي يرفع أسعاره، فالذهب مثل أي سلعة يخضع للعرض والطلب، بالإضافة إلى العوامل الداخلية والخارجية.

وسجل سعر الذهب اليوم في مصر من 883 إلى 886 بالنسبة لعيار 24.

أما عيار 22 فسجل اليوم من 810 إلى 812 جنيه للجرام.

أما عيار 21 وهو الأكثر تداولاً في مصر فسجل الجرام 773 إلى 775 جنيه للجرام.

وسجل سعر جرام الذهب اليوم من عيار 18 نحو 663 إلى 664 جنيه.

أما سعر أوقية الذهب اليوم فسجلت 27,475 إلى 27,546 جنيه

كما بلغ سعر الجنية الذهب 6,184 إلى 6,200 جنيه.

وقال الدكتور ناجي فرح رئيس اللجنة الإقتصادية بغرفة القاهرة التجارية في تصريحات له اليوم، أن الزيادة الأخيرة في أسعار الذهب جاءت نتيجة زيادة الأسعار العالمية، وتوقع استمرار الزيادة في سعر المعدن الأصفر خلال الأيام المقبلة.

توقعات سعر الذهب اليوم في مصر وعلى مدار الأيام القادمة

وحول توقعات أسعار الذهب في مصر على مدار الأيام القادمة فهناك توقعات بارتفاع سعر الذهب بمصر، وذلك في ظل استمرار أزمة كورونا، ووجود توقعات بارتفاع أعداد الإصابات خلال الأيام المقبلة وخلال أبريل الجاري ومايو، وربما تلجأ الحكومة لاتخاذ المزيد من الإجراءات الإحترازية.

هذا وقد صرح سكرتير شعبة الذهب الأستاذ نادي نجيب، مؤكداً توافر مشغولات ذهبية بأوزان خفيفة في محلات الصاغة، للتماشى مع الركود الحاصل الآن وهبوط القوة الشرائية مؤخراً لدى المواطنين، كما أن الزيادة الجديدة نتجة الإرتفاع في الأسعار العالمية، هذا ويمكنكم متابعة سعر الذهب بشكل يومي والتحديث على مدار الساعة من خلال هذا الرابط.

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وفي سياق متصل، هناك بعض النصائح لشراء الذهب خلال هذه الأيام، وخاصة خلال الأيام الجارية والتي تشهد فيها الأسعار زيادة ، حيث يمكن شراء الذهب من عيار 18 لأنه يقل أكثر من 100 جنيه عن نظيره من عيار 21، كذلك يمكن اختيار الأوزان الخفيفة، ويوجد في أسواق الصاغة الآن أوزان تقل عن جرام، وتصلح كهدايا وتكون شاملة للضريبة والمصنعية.