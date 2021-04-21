/628061/الشوط-الاول-حسين-الشحات-يعود--بالأهلي-من-بعيد-أمام-سموحه

انتهت أحداث الشوط الأول بين الأهلي وسموحة بالتعادل الإيجابي، بنتيجة هدف مقابل هدف، في لقاء مؤجل بين الفريقين في الدوري الحادي عشر من إنطلاقة الدوري المصري الممتاز، ويشهد علي اللقاء ملعب السلام.

تقدم الفريق الضيف سموحه بنتيجة المباراة في الدقيقة 11 من عمر المباراة، من خلال تمريرات قصيرة بين أحمد حمدي عبد القادر ومحمود عبد الحليم علي حدود منطقة جزاء الأهلي، ومراوغه في النهاية من عبد القادر من الجانب الأيسر لعمرو السولية، ويمررها بعرضية لعبد الحليم ويسكنها الشباك.

جاء النادي الأهلي بالرد علي هدف الفريق الضيف في الدقيقة 33 من عمر المباراة بأقدام حسين الشحات، من خلال تمريرة طولية من عمرو السولية لحسين الشحات خلف مدافعي سموحة وينفرد علي المرمي ويسددها بكل هدوء فوق الحارس ويسكنها الشباك.

ضغط من قبل الفريقين

بعد هدف التعادل من قبل الاهلي في المباراة جاء الضغط المستمر من قبل الفريقين وإنفتاح خطوط الفريقين، في محاولة التقدم في نتيجة المباراة، ودفاع الفريقين ظهر بقوة وبجدارة لينهي أحداث الشوط الأول عيل نتيجة التعادل الإيجابي..

اهدر الأهلي في الدقيقة 43 من الشوط الأول هجمة محققة وضغط قوي من هجوم المارد الاحمر، لمحاولة إنهاء احداث الشوط الأول لصالح الفريق، من خلال ثلاث تسديدات متتالية من الأهلي ودفاع سموحة يتصدي وفي النهاية يحسمها حارس المرمي ويمسك بالكرة.

الحكم يسيطر علي المباراة

إشتدت أحداث المباراة وأعصاب الفريقين في نهاية الشوط الاول، والضغط المستمر علي حكم المباراة محمد الصباحي في محاولات الإعتراض علي قراراته التحكيمية في المباراة، ليشهر الدقيقة الـ 45، بعد الإعتراض علي حكم اللقاء.

أجري نادي سموحة التبديل الاولي في صفوف الفريق في المباراة في الدقيقة الثالثة من الوقت البدل ضائع من أحداث الشوط الأول، بخروج محمد الترهوني، ودخول شريف رضا.

تشكيل الاهلي في المباراة:

في حراسة المرمي: محمد الشناوي.

في خط الدفاع: أكرم توفيق - رامي ربيعه - بدر بانون - ايمن اشرف. خط الوسط: أليو ديانج - عمرو السولية.

في خط الوسط الهجومي: حسين الشحات - محمد مجدي أفشة - طاهر محمد طاهر.

في خط الهجوم: محمد شريف.