/628062/رشا-اسحق-متابعة-تطبيق-الإجراءات-الإحترازية-لمواجهة-كورونا-بسوهاج
قالت النائبة رشا اسحق عضو مجلس الشيوخ، انه إستمرارا للاجتماعات السابقة تم عمل اجتماع مع السيد الوزير المحافظ طارق الفقي و الذي استمر لاكثر من ساعتين بحضور اللواء مجدي القاضي ،و النائبة مي ببوح و السيد احمد سامي القاضي نائب المحافظ ، مشيرة إلى أن الإجتماع تناول اخر مستجدات الوضع الصحي بالمحافظة، وتمت مطالبة المحافظ بالتطبيق الصارم للقانون مع اتخاذ كافة الاجراءات القانونية ضد المخالفين ، مع التاكيد علي غلق جميع القاعات المغلقة بالمحافظة .
وأوضحت اسحق انه تم التاكيد علي استمرار توجيهاته بتكثيف حملات الرقابة و التفتيش علي المقاهي و المحلات و وسائل المواصلات و الاماكن العامة لمتابعة تطبيق الاجراءات الاحترازية الخاصة بكورونا و التي اسفرت حتي الان عن غلق و تشميع ٢٠ مقهي و كافيه ، و مصادرة ٢٣٣ شيشة، و تحرير ٥٤ محضر مخالفة ، و ٤٦ غرامة فورية لعدم ارتداء الكمامة .
وتابعت “ ناقشنا احتياجات مستشفيات العزل بالمحافظة بعد اتصالنا مباشرة ببعض مديري هذه المستشفيات للوقوف علي احتياجات المستشفيات و تقديم مذكرة لوزراة الصحة بعد اخذ بيانات رسمية من معالي وكيلة الوزارة بسوهاج لزيادة مخصصات محافظة سوهاج لتفي باحتياجات المستشفيات في الوقت الراهن من اسرة عناية مركزة و اجهزة تنفس صناعي و مونيتورات و خلافه ، مع ضرورة زيادة حصة سوهاج من عدد لقاحات كورونا و زيادة مراكز توزيع اللقاح بالمحافظة .
وأختتمت” ناقشنا تفعيل المدارس و مراكز الشباب بالمحافظة لتخفيف الازدحام امام مكاتب البريد بسوهاج و خاصة وقت صرف المعاشات العمالة الغير منتظمة لتكون في اماكن مفتوحة حفاظا علي صحة المواطنين و العالمين .
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