/628063/وزير-النقل-أمام-البرلمان-الثلاثاء-المقبل-بسبب-حوادث- القطارات

تشهد الجلسة العامة لمجلس النواب، برئاسة المستشار حنفي جبالي، يوم الثلاثاء المقبل حضور الفريق كامل الوزير، وزير النقل لتقديم بيان عن خطة الوزارة لتطوير قطاعات النقل المختلفة خاصة قطاع السكك الحديدية.

وزير النقل أمام مجلس النواب الثلاثاء المقبل ويأتي هذا الاستدعاء بعد تكرار حوادث القطارات فى مصر بداية من حادثة سوهاج ثم منيا القمح بمحافظة الشرقية، بجانب كارثة القطار الأخيرة فى طوخ بمحافظة القليوبية، حيث طالب النواب ضرورة حضور وزير النقل وتقديم رؤية متكاملة عن جهود التطوير وخطته لمنع تكرار هذه الكوارث التى يتأثر بها الشعب المصري.

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