/628064/الحكمتان-ياسمينا-وهايدى-السعيد--ضمن-قائمة-حكام-أولمبياد-طوكيو

بعد تألق الحكمتين الشقيقتين " ياسمينا وهايدى السعيد " بشكل ملفت في إدارة مباراة القمة بين الأهلى والزمالك لكرة اليد لافاصلة لتحديد بطل دورى المحترفين لكرةاليد والتى انتهت بفوز ، وتتويج الأبيض بنتيجة 18-17 .

تم إختيار الحكمتين الشقيقتين " ياسمينا وهايدى السعيد " لإدارة منافسات أوليمبياد طوكيو لكرة اليد 2021 .

كانت بداية الحكمتان فى كرة اليد فى نادى الطيران، وكانت البداية في سن صغير ، حيث بدأت هايدى منذ الخامسة من عمرها ، أما شقيقتها الكبرى "ياسمينا" ، بدأت في سن الست سنوات ، واستمر مشوارهما مع لعب كرة اليد حتى وصلتا إلى الانضمام للمنتخب ، ولكن فضلا الأختين التحكيم عن لعب كرة اليد .

«حسناوات تحكيم» مباراة الأهلي و الزمالك: « قولنا نجرب زي ماما » مسيرة الشقيقتان خاضا الشقيقتان إختبار للتحكيم في توجو عام 2014 ، ونجحا فيه رغم صغر سنهما ، حيث كانت تبلغ ياسمينا 19 عاما، وهايدى 17 عاما وبعدها حصلا على الشارة القارية لإدارة المباريات في قارة إفريقيا .

ثنائي التحكيم النسائي في أولمبياد طوكيو

بعدها أدارا مباريات في البطولة العربية في تونس ، ثم بطولة أمم إفريقيا للشابات عام 2015 في كينيا ، وأدارا فيها مباراة تحديد المركزين الثالث والرابع لأن وقتها كانت مصرطرفا في النهائي .

واصلا هايدى وياسمينا النجاح ، وهنا كانت البداية منذ الحصول على " الشارة الدولية " ، وبدأ نجاحات كثيرة حققتها الشقيقتان وإدارة مباريات على نطاق أكبر ، و أصبحت ياسمينا وهايدي مؤهلتان لإدارة المباريات داخل وخارج إفريقيا، و البداية في بطولة الدول الناشئة للرجال في بلغاريا في عام 2016 ، وإنطلقا بعد ذلك لإدارة نهائي أمم افريقيا للسيدات عام 2018 ، وأيضا التواجد في كأس العالم للناشئات في بولندا .

و دخلا الشقيقتان في القائمة النهائية للحكام ، والتى تتكون من19 حكما مرشحين للتواجد في كأس العالم ، ويتواجدا أيضا في بطولة العالم للأندية فيي الصين من أجل مبارة مهمة لتحديد المركزين الخامس والسادس .

وتألق الثنائي في إدارة مباراة القمة بين الأهلي و الزمالك في إطار منافسات الدوري المصري الممتاز لكرة اليد .