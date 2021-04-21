واعظة تفوز بالمركز الأول فى المسابقة الثقافية الكبرى بالأوقاف

جدة - نرمين السيد - تصدرت الواعظة ماجدة محمود يوسف محمد من مديرية أوقاف الإسكندرية، أسماء الفائزين في المسابقة الثقافية الكبرى في الفرع الثالث "مخاطر الإلحاد" حيث فازت بالمركز الأول.





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