من هو شيطان التفجيرات الذى أعطى تعليمات بتغيير موعد اغتيال الشهيد مبروك؟

جدة - نرمين السيد - وفى الحلقة التاسعة من المسلسل، أعطى أبو عبيدة تعليمات بتغيير موعد عملية اغتيال الشهيد المقدم محمد مبروك.

والإرهابى أبوعبيدة، اسمه بالكامل "محمد السيد منصور الطوخى"، تولى منصب قائد مجموعة أنصار بيت المقدس التى كانت تضم هشام عشماوى.

أول ظهور له كان بعد فض اعتصام رابعة العدوية فى أغسطس عام 2013، وهرب إلى سيناء ثم انضم للتنظيمات التكفيرية، يعد أحد أخطر العناصر الإرهابية التى كانت التى اتخذت القاهرة الكبرى مكانا لتنفيذ أعمالها الارهابية، تلقى تعليمات بتشكيل خلية إرهابية فى القاهرة، أصبحت جزء من تنظيم أنصار بيت المقدس الارهابى، تم إطلاق عليه لقب "شيطان التفجيرات، ويتزعم خلية إرهابية فى وسط القاهرة استهدفت عدد كبير المؤسسات الحيوية فى محافظات القاهرة والجيزة والقليوبية، كان على علاقة قوية بقائد تنظيم جماعة أنصار بيت المقدس ويدعى توفيق محمد فريج زيادة،الذى قتل فى العريش فى احدى المواجهات الأمنية.

كما أنه كان متخصص فى تفخيخ السيارات وصناعة المتفجرات للتنظيم، من أجل القيام وتنفيذ أعماله الإرهابية، أحد المتهمين فى حادث تفجير مبنى مديرية أمن القاهرة، بعد أن قام بتفخيخ السيارة التى انفجرت أمام مدخل المديرية.

وتمكنت الأجهزة الامنية من تحديد تحديد مكانه وقتله فى عين بمنطقة شمس بعد نفذ عدة عمليات إرهابية فى محافظات القاهرة القليوبية والجيزة، وفى 2014 أعلنت وزارة الداخلية عن مقتل أبوعبيدة خلال مطاردته، الثلاثاء، فى منطقة عين شمس شرق القاهرة.

وقالت وزارة الداخلية فى بيان لها فى هذا التوقيت، إن قطاع الأمن الوطنى تمكن من رصد تردد "أبوعبيدة" على إحدى الشقق السكنية بمنطقة عين شمس شرق القاهرة، وأنه عقب تقنين جميع الإجراءات وأثناء محاولة ضبطه خلال سيره بتلك المنطقة بادر بإطلاق الأعيرة النارية تجاه القوات من سلاح نارى كان بحوزته طبنجة التى بادلته إطلاق النار، ولقى مصرعه فى الحال.

وكشف عن أن محمد السيد منصور الطوخى يعد من أخطر العناصر الإرهابية والمتورطة فى ارتكاب حادث تفجير مديرية أمن القاهرة، وأنه تم اتخاذ الإجراءات القانونية، فيما باشرت النيابة العامة تحقيقاتها.

مسلسل الاختيار 2 تأليف هانى سرحان وإخراج بيتر ميمى، بطولة عدد كبير من النجوم منهم كريم عبدالعزيز وإياد نصار واحمد مكى وبشرى ورياض الخولى.