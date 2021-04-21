من هو الإرهابى يحيى موسى الذى تحدث عنه الضابط زكريا فى الاختيار 2 ؟

جدة - نرمين السيد - بدأت الحلقة التاسعة من مسلسل الاختيار 2، بحوار بين المقدم زكريا يونس ضابط الأمن الوطنى، ورئيسه، عن دور الإرهابى الإخوانى الهارب فى تركيا يحيى موسى، فى أحداث شغب جامعة الأزهر، التى وقعت فى أكتوبر 2013، وبعض العمليات النوعية الأخرى.





وكان الإرهابى موسى قد ظهر فى الحلقة الخامسة من المسلسل مع الإرهابى محمد كمال، وهما يهربان من اعتصام رابعة بعدما اشتعلت الأمور، وتبادلت الشرطة إطلاق الرصاص مع العناصر الإخوانية المسلحة.

ويحيى موسى، يعد من أبرز القيادات الإخوانية الهاربة إلى تركيا، اسمه الكامل يحيى السيد إبراهيم محمد موسى، شغل منصب المتحدث باسم وزارة الصحة خلال فترة نظام الإخوان، ومعروف فى التنظيم بأسماء حركية، مثل صن رايز وخطاب وخالد وسعد والدكتور.

حرض موسى وخطط لعملية اغتيال الشهيد المستشار هشام بركات، فى يونيو 2015، وأكد منفذو الجريمة تلقيهم تكليف من يحيى موسى لتنفيذ مخططهم، صدر حكم فى يوليو 2017 ضده غيابيا بالإعدام فى قضية اغتيال النائب العام، كان المدبر لهجوم كمين مدينة نصر يوم 2 مايو 2017 بعد تكليفه "حسم" بتنفيذه.

وفى مارس 2018 كلف عناصر "حسم" باغتيال اللواء مصطفى النمر مدير أمن الإسكندرية وقتها، لكن فشلت المحاولة.

وكانت محكمة جنايات أمن الدولة العليا أصدرت ضده حكما بالسجن المؤبد فى محاولة اغتيال مدير أمن محافظة الإسكندرية، وقام بتمويل عناصر الإخوان فى مصر بمبالغ مالية، وأشرف على خطة لتزوير أوراق سفر، بهدف تسهيل انتقال بعض عناصر الإخوان إلى تركيا.

يذكر أن ‏الخارجية الأمريكية كانت قد أعلنت أنها أدرجت قائدى حركة حسم الإرهابية يحيى موسى وعلاء السماحى على قائمة الإرهاب، وتجميد ممتلكاتهم، وملاحقتهم فى الخارج.

وذكرت وزارة الخارجية الأمريكية أن قائدى حركة "سواعد" المعروفة باسم "حسم" ‎فى مصر والتى صنفتها الولايات المتحدة كجماعة إرهابية فى 2018 موجودان فى تركيا ويشاركان فى التخطيط وتنفيذ الهجمات فى ‎مصر، وكان أبرز ما اتهم فيه التخطيط لاغتيال النائب العام هشام بركات.