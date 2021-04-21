وكيل البطريركية يزور اللواء شريف الحسينى أحد مصابى تفجير المرقسية

جدة - نرمين السيد - زار مساء اليوم الأربعاء، القمص أبراَم إميل وكيل قداسة البابا تواضروس بالإسكندرية، ومعه القس بولس عوض أمين مساعد بيت العائلة بالإسكندرية والأستاذ عماد فاجر مسؤول العلاقات العامة بالبطريركية، اللواء شريف الحسينى بمستشفى الشرطة، للاطمئنان على صحته عقب إجراءه عملية جراحية لإزالة أحدى الشظايا التى تحركت بعد أربعة أعوام.





وأبلغ القمص، تمنيات قداسة البابا تواضروس بالشفاء العاجل، حيث كان فى استقباله مدير مستشفى الشرطة بالإسكندرية. يذكر أن اللواء الحسينى، كان قد أصيب فى حادث تفجير الكنيسة المرقسية يوم أحد السعف 9 أبريل 2017.

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