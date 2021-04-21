الاختيار 2 .. قائمة العار للمتهمين باغتيال الشهيد محمد مبروك

جدة - نرمين السيد - ففى 17 نوفمبر 2013، استشهد المقدم محمد مبروك الضابط بجهاز الأمن الوطنى ومسؤول ملف الإخوان بالجهاز، إثر اغتياله على يد مجهولين ملثمين أطلقوا عليه النار من أسلحتهم الآلية، وهم مستقلين سيارتين ملاكى دون لوحات معدنية، مما أدى إلى إصابته بـ12 طلقة آلية، فى أثناء قيادته لسيارة تابعة لوزارة الداخلية، متوجهًا من منزله إلى مقر عمله بالقرب من تقاطع شارعى عباس العقاد وذاكر حسين بمدينة نصر.

والشهيد المقدم محمد مبروك ولد عام 1974، ثم تخرج فى كلية الشرطة عام 1995، ثم التحق بجهاز أمن الدولة عام 1997 حتى مايو من عام 2011 ثم نقل إلى جهاز الأمن الوطنى بمديرية أمن الجيزة.

المقدم محمد مبروك، بحسب شهادات المقربين له، كان من اكفأ الضباط فى عمله، ورأت الجماعة الإرهابية أن التخلص منه أمرا ضروريا فى ظل الضربات الأمنية التى حققتها أجهزة الأمن ضد هذه الجماعات الارهابية.

وكشفت تحقيقات الأجهزة الأمنية فى القضية، أسماء الإرهابيين الذين شاركوا فى اغتيال الشهيد محمد مبروك، وأدوارهم فى الحادث الإرهابى.

وجاءت أسمائهم حسب أمر الإحالة للنيابة حينها كالتالى:

- المتهم الأول هو الإرهابى توفيق فريج "متوفى" كلف المتهمين بارتكاب الواقعة ضد الضابط الذى حرر محضر التحريات المتهم فيه الرئيس المعزول.

وفى مارس عام 2014، تم الإعلان عن مقتل توفيق محمد فريج زيادة، فى حادث سير بعد انفجار إطار سيارته على الطريق والتى كانت تحمل قنبلة حرارية، اصطدمت به وانفجرت وقتلته على الفور.

وجسد ضياء عبدالحق فى الجزء الأول من مسلسل الاختيار، شخصبة الإرهابى توفيق فريج، المكنى بأبو عبدالله، قائد جماعة أنصار بيت المقدس، الذى يبلغ من العمر حتى وفاته 48 عامًا، من مدينة العريش، وهو متزوج من أخت فيصل أبو حمدين أحد قيادات السلفية الجهادية، المحكوم عليه بالسجن فى إحدى القضايا.

ـ المتهم الثانى هو الإرهابى محمد عفيفى، الذى كلف بتحديد محل إقامة الشهيد مبروك، وشارك فى واقعة الاغتيال.

ـ المتهم الثالث بأمر الإحالة هو الإرهابى محمد بكرى هارون شارك فى تحديد محل الإقامة الشهيد مبروك وشارك فى واقعة الاغتيال.

ـ المتهم الإرهابى محمد عويس "ضابط شرطة" رقم 43 بأمر الإحالة، أمد المتهم الثالث بصورة للشهيد مبروك وبيانات سيارته.

ــ المتهم محمد سيد منصور "أبو عبيدة"، شارك فى التحضير للواقعة على أحد مقاهى مدينة نصر، وشارك فى واقعة الاغتيال.

أطلق عليه لقب شيطان التفجيرات، وتزعم خلية إرهابية فى وسط القاهرة استهدفت عدد كبير المؤسسات الحيوية فى محافظات القاهرة والجيزة والقليوبية.

وفى 2014 أعلنت وزارة الداخلية عن مقتل أبوعبيدة خلال مطاردته، الثلاثاء، فى منطقة عين شمس شرق القاهرة.

ـ المتهم الإرهابى أشرف الغرابلى رقم 11 بالدعوى شارك فى الواقعة وراقب تحرك المجنى عليه.

بتاريخ 9 نوفمير 2015، رصد ضباط الأمن الوطنى تردد "الغرابلى" على منطقة المرج للإعداد والتخطيط لتنفيذ عملية إرهابية كبرى.

ونصبت الشرطة عدة أكمنة لتطويق مساراته، وفور رصده مستقلا لإحدى السيارات ماركة "شاهين"، اقتربت قوات الشرطة منه لضبطه، إلا أنه استشعر ذلك، وبادر بإطلاق النيران تجاه القوات، فبادلته القوات إطلاق الأعيرة النارية، ما أسفر عن مصرعه.

وعثرت الشرطة بحوزته على طبنجة ماركة CZ عيار 9 مم، وكارنيه منسوب صدوره لشركة بترول مُثبت عليه صورته الشخصية، وذلك لتسهيل تحركاته.

ـ المتهم الإرهابى عمرو محمد مصطفى عبد الحميد رقم 26 بأمر الإحالة، شارك فى الواقعة وكان من فريق مراقبة تحرك المجنى عليه من أمام منزله.

ـ المتهم وسام مصطفى سيد رقم 27، شارك فى الواقعة وكان المكلفين مراقبة تحرك المجنى عليه من أمام منزله.

ـ المتهم محمد محسن على "متوفى"، شارك فى الواقعة.

ـ المتهم فهمى عبد الرؤوف "متوفى" ، شارك فى الواقعة.

ـ المتهم أحمد عزت، رقم 28 بأمر الإحالة انتظر المتهمين الذين نفذوا الواقعة وأمن طريق هروبهم، وسلمهم لوحات معدنية لوضعها على السيارة المستخدمة فى الحادث.

- المتهم أنس إبراهيم رقم 29 بأمر الإحالة، شارك فى تهريب المتهم الثانى وكان ينتظره بسيارة فى أحد الشوارع القريبة من مكان الحادث.

ـ المتهم محمد عبد التواب رقم 14 بأمر الإحالة، شارك فى محاولة القتل الأولى، والتى لم تنفذ.