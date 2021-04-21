أحمد السبكى يشكر العاملين بالعزل : أنتم أبطال بكل ما تحمله الكلمة من معنى

جدة - نرمين السيد - وجه الدكتور أحمد السبكى، رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للرعاية الصحية، خلال جولاته التفقدية اليوم، رسالة شكر للأطقم الطبية والإدارية وجميع العاملين بالمستشفيات المخصصة لعزل وعلاج حالات الإصابة بفيروس كورونا، قائلًا لهم: "أنتم أبطال بكل ما تحمله الكلمة من معنى".





وأشارت هيئة الرعاية الصحية، فى بيان لها اليوم، إلى أن الدكتور أحمد السبكى، رئيس هيئة الرعاية الصحية، والدكتور هانى راشد، نائب رئيس مجلس إدارة الهيئة، والدكتور أمير التلوانى، المدير التنفيذى للهيئة، وعدد من قيادات الهيئة، قاموا بجولات تفقدية داخل أقسام العناية المركزة المحجوز بها المرضى المصابين بفيروس كورونا فى مستشفيات (المبرة، الحياة بورفؤاد) بورسعيد.

وأضافت الهيئة، فى بيان صحفى، أن القيادات سالفة الذكر بالهيئة قاموا بارتداء البدل الواقية وجميع المستلزمات اللازمة للحماية من فيروس كورونا، وقاموا بالمرور على أقسام العزل بهدف رفع الروح المعنوية لمقدمى الخدمة، وكذلك للاطمئنان على المرضى واستطلاع آرائهم حول الخدمات الطبية المقدمة إليهم، والتى أكدوا خلالها جودة الخدمات وأعلى مستوى من الخدمة والرعاية الصحية، وذلك بالإضافة إلى التأكد من المخزون الاستراتيجى للواقيات والأدوية اللازمة للتشغيل وإتباع الإجراءات الاحترازية والوقائية داخل المنشأة.

فيما أكد الدكتور أحمد السبكي، ضرورة متابعة علاج الأمراض المزمنة الأخرى المصاحبة لمرضى كورونا، مثل الضغط والسكر وغيرها، بالإضافة إلى التأكيد على إتباع تطبيق بروتوكولات علاج فيروس كورونا بكفاءة، لضمان تحسين الحالة الصحية للمرضى.