وأشارت هيئة الرعاية الصحية، فى بيان لها اليوم، إلى أن الدكتور أحمد السبكى، رئيس هيئة الرعاية الصحية، والدكتور هانى راشد، نائب رئيس مجلس إدارة الهيئة، والدكتور أمير التلوانى، المدير التنفيذى للهيئة، وعدد من قيادات الهيئة، قاموا بجولات تفقدية داخل أقسام العناية المركزة المحجوز بها المرضى المصابين بفيروس كورونا فى مستشفيات (المبرة، الحياة بورفؤاد) بورسعيد.
وأضافت الهيئة، فى بيان صحفى، أن القيادات سالفة الذكر بالهيئة قاموا بارتداء البدل الواقية وجميع المستلزمات اللازمة للحماية من فيروس كورونا، وقاموا بالمرور على أقسام العزل بهدف رفع الروح المعنوية لمقدمى الخدمة، وكذلك للاطمئنان على المرضى واستطلاع آرائهم حول الخدمات الطبية المقدمة إليهم، والتى أكدوا خلالها جودة الخدمات وأعلى مستوى من الخدمة والرعاية الصحية، وذلك بالإضافة إلى التأكد من المخزون الاستراتيجى للواقيات والأدوية اللازمة للتشغيل وإتباع الإجراءات الاحترازية والوقائية داخل المنشأة.
فيما أكد الدكتور أحمد السبكي، ضرورة متابعة علاج الأمراض المزمنة الأخرى المصاحبة لمرضى كورونا، مثل الضغط والسكر وغيرها، بالإضافة إلى التأكيد على إتباع تطبيق بروتوكولات علاج فيروس كورونا بكفاءة، لضمان تحسين الحالة الصحية للمرضى.
عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر أحمد السبكى يشكر العاملين بالعزل : أنتم أبطال بكل ما تحمله الكلمة من معنى على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.
كما وجب علينا بان نذكر لكم بأن هذا المحتوى منشور بالفعل على موقع مبيدأ وربما قد قام فريق التحرير في دوت الخليج بالتاكد منه او التعديل علية اوالاقتباس منه او قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.