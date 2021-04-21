وزير الخارجية يسلم رئيس النيجر رسالة من الرئيس السيسى

جدة - نرمين السيد - التقى وزير الخارجية سامح شكري، اليوم، بمحمد بازوم رئيس جمهورية النيجر الشقيقة، وذلك فى خامس محطات الجولة التى يقوم بها حالياً لعدد من الدول الإفريقية، حيث استهل المقابلة بنقل تهنئة الرئيس عبد الفتاح السيسى على تولى الرئيس بازوم مهام منصبه مطلع الشهر الجارى عقب فوزه فى الانتخابات الرئاسية الأخيرة التى جرت فى النيجر.





وصرح السفير أحمد حافظ، المتحدث الرسمى باسم وزارة الخارجية، أن الوزير شكرى قام خلال المقابلة بتسليم الرسالة الموجّهة من قبل رئيس الجمهورية إلى شقيقه رئيس النيجر، حيث تناولت آخر مستجدات ملف سد النهضة وموقف مصر إزاءها، وهو ما يأتى فى إطار الحرص المصرى على التشاور مع النيجر الشقيق فى ضوء ما يجمعهما من علاقات متميزة وعضوية النيجر غير الدائمة حالياً فى مجلس الأمن ممثلةً عن القارة الأفريقية.

وأوضح حافظ، أن الوزير شكرى حرص فى هذا السياق على استعراض ما دار فى اجتماعات كينشاسا الأخيرة، مبرزاً الإرادة السياسية الصادقة التى تحلت بها مصر خلال الاجتماعات أملاً فى أن تسفر عن إطلاق مسار تفاوضى جاد يؤدى إلى اتفاق قانونى ملزم حول ملء وتشغيل سد النهضة، يحفظ حقوق الدول الثلاث ويحقق مصالحهم المشتركة.

وأضاف المتحدث الرسمى، أن المقابلة تناولت أيضاً العلاقات الثنائية، حيث أشاد وزير الخارجية بالعلاقات الممتدة التى تجمع بين البلدين، معرباً عن تطلع مصر إلى تعزيز هذه العلاقات فى شتى المجالات.