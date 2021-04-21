جدة - نرمين السيد - بعث المستشار عبد الوهاب عبد الرازق رئيس مجلس الشيوخ، ببرقية عزاء لأسرة الدكتور احمد عبد العزيز عضو المجلس ووكيل لجنة الصحة ورئيس قسم طب الحالات الحرجة بالقصر العينى والذى وافته المنية اليوم.





وأكد فى بيان صحفى: فقدنا زميلاً فاضلاً وعالماً كبيراً مشهوداً له بالكفاءة وحسن الخلق، داعياً الله عز وجل أن يتغمده بواسع رحمته ويدخله فسيح جناته ويلهم أهله وزملائه وتلاميذه الصبر والسلوان.

عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر رئيس مجلس الشيوخ ينعى وكيل لجنة الصحة: فقدنا عالما كبيرا على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.



كما وجب علينا بان نذكر لكم بأن هذا المحتوى منشور بالفعل على موقع مبيدأ وربما قد قام فريق التحرير في دوت الخليج بالتاكد منه او التعديل علية اوالاقتباس منه او قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.