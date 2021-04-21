وزير الأوقاف يوضح أسرار الزمان والمكان فى أسماء سور القرآن الكريم

جدة - نرمين السيد - وكتب وزير الأوقاف، عبر حسابه الشخصى على "فيسبوك": "لاشك أن القرآن الكريم إنما هو كلام رب العالمين، معجز كله، وفى جميع جوانبه، كل شيء فيه بحكمة ولحكمة، فهو كما قال الحق سبحانه : "وَإِنَّهُ لَكِتَابٌ عَزِيزٌ * لَا يَأْتِيهِ الْبَاطِلُ مِنْ بَيْنِ يَدَيْهِ وَلَا مِنْ خَلْفِهِ تَنْزِيلٌ مِّنْ حَكِيمٍ حَمِيدٍ ".

وتابع: "وهنا نلقى الضوء على دلالات أسماء بعض السور وما تحمله من معان وإشارات فى ألفاظه، فى تراكيبه، فى أساليبه وفى معانيه وفى أسماء سوره".

وواصل: "فمنها ما يرتبط بالزمن، تأكيدًا على أهميته وبيانًا لقيمته، حيث سمّى القرآن الكريم ست سور بأسماء تحمل دلالات زمنية، هى سورة الجمعة، حيث يقول الحق سبحانه وتعالى:" يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آَمَنُوا إِذَا نُودِيَ لِلصَّلَاةِ مِنْ يَوْمِ الْجُمُعَةِ فَاسْعَوْا إِلَى ذِكْرِ اللَّهِ وَذَرُوا الْبَيْعَ ذَلِكُمْ خَيْرٌ لَّكُمْ إِنْ كُنْتُمْ تَعْلَمُونَ * فَإِذَا قُضِيَتِ الصَّلَاةُ فَانْتَشِرُوا فِى الْأَرْضِ وَابْتَغُوا مِنْ فَضْلِ اللَّهِ وَاذْكُرُوا اللَّهَ كَثِيرًا لَّعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ "، بما تحمله هذه الآيات من ضرورة التوازن بين عمل الدنيا وعمل الآخرة، وكان سيدنا عراك بن مالك (رضى الله عنه) إذا صلى الجمعة انطلق فوقف على باب المسجد، ثم قال : اللهم إنى قد أجبت دعوتك، وأديت فريضتك، وانتشرت كما أمرتنى، فارزقنى من فضلك وأنت خير الرازقين.

وذكر أن سورة الفجر التى يقول الحق سبحانه وتعالى فى مفتتحها :" وَالْفَجْرِ * وَلَيَالٍ عَشْرٍ * وَالشَّفْعِ وَالْوَتْرِ * وَاللَّيْلِ إِذَا يَسْرِ * هَلْ فِى ذَلِكَ قَسَمٌ لِّذِى حِجْرٍ "، فمع أن القسم استهل بوقت الفجر الذى سميت السورة باسمه فإنه قد تضمن وحدات زمنية أخرى : " وَلَيَالٍ عَشْرٍ "، " وَاللَّيْلِ إِذَا يَسْرِ "، ثم يختتم القسم بقوله تعالى : "هَلْ فِى ذَلِكَ قَسَمٌ لِّذِى حِجْرٍ" أى لذى عقل أو لبّ يدرك معنى هذا القسم، ثم أتبع القسم بما يدعو إلى التأمل العميق فى أحوال من مضى من الأمم السابقة من عاد وثمود وفرعون، فقال سبحانه: " أَلَمْ تَرَ كَيْفَ فَعَلَ رَبُّكَ بِعَادٍ * إِرَمَ ذَاتِ الْعِمَادِ * الَّتِى لَمْ يُخْلَقْ مِثْلُهَا فِى الْبِلَادِ * وَثَمُودَ الَّذِينَ جَابُوا الصَّخْرَ بِالْوَادِ * وَفِرْعَوْنَ ذِى الْأَوْتَادِ * الَّذِينَ طَغَوْا فِى الْبِلَادِ * فَأَكْثَرُوا فِيهَا الْفَسَادَ * فَصَبَّ عَلَيْهِمْ رَبُّكَ سَوْطَ عَذَابٍ".

وأضاف : "يأتى بعد سورة الفجر من حيث ترتيب سور القرآن الكريم من السور التى سميت بأسماء ذات دلالات زمنية، سورة الليل التى استهلت بقوله تعالى : " وَاللَّيْلِ إِذَا يَغْشَى * وَالنَّهَارِ إِذَا تَجَلَّى * وَمَا خَلَقَ الذَّكَرَ وَالأُنثَى * إِنَّ سَعْيَكُمْ لَشَتَّى * فَأَمَّا مَن أَعْطَى وَاتَّقَى * وَصَدَّقَ بِالْحُسْنَى * فَسَنُيَسِّرُهُ لِلْيُسْرَى"، ثم تأتى بعدها سورة الضحى، مستهلة بقوله تعالى: " وَالضُّحَى * وَاللَّيْلِ إِذَا سَجَى * مَا وَدَّعَكَ رَبُّكَ وَمَا قَلَى"، ثم سورة القدر، حيث يقول سبحانه وتعالى : " إِنَّا أَنْزَلْنَاهُ فِى لَيْلَةِ الْقَدْرِ * وَمَا أَدْرَاكَ مَا لَيْلَةُ الْقَدْرِ * لَيْلَةُ الْقَدْرِ خَيْرٌ مِّنْ أَلْفِ شَهْرٍ * تَنَزَّلُ الْمَلَائِكَةُ وَالرُّوحُ فِيهَا بِإِذْنِ رَبِّهِمْ مِّنْ كُلِّ أَمْرٍ * سَلَامٌ هِيَ حَتَّى مَطْلَعِ الْفَجْرِ "، ثم سورة العصر، حيث يقول الحق سبحانه : " وَالْعَصْرِ * إِنَّ الْإِنْسَانَ لَفِى خُسْرٍ * إِلَّا الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ وَتَوَاصَوْا بِالْحَقِّ وَتَوَاصَوْا بِالصَّبْرِ ".

وتابع : "لا شك أن تسميته ست سور من سور القرآن الكريم بأسماء أوقات أزمنة : الجمعة، والفجر، والليل، والضحى، والقدر، والعصر، لهو دليل على أهمية الزمن، ولفت واضح للنظر على ضرورة استغلاله الاستغلال النافع والأمثل، حيث يقول نبينا (صلى الله عليه وسلم) : "نِعْمَتَانِ مَغْبُونٌ فِيهِمَا كَثِيرٌ مِنَ النَّاسِ الصِّحَّةُ وَالْفَرَاغُ"، وحيث يقول (صلى الله عليه وسلم) : " لا تَزُولُ قَدمَا عَبْدٍ يَوْمَ الْقِيَامَةِ حَتَّى يُسْأَلَ عَنْ أَرْبَعِ خِصَالٍ: عَنْ عُمُرهِ فِيمَا أَفْنَاهُ ؟ وَعَنْ شَبَابِهِ فِيمَا أَبْلاهُ ؟ وَعَنْ مَالِهِ مِنْ أَيْنَ اكْتَسَبَهُ وَفِيمَا أَنْفَقَهُ ؟ وَعَنْ عِلمهِ مَاذَا عَمِلَ فِيهِ ؟".

وواصل : "أنه إذا تحدثنا عن السور التى سميت بأسماء ذات دلالات زمنية فمن المنطق أن نتبع بالسور التى سميت بأسماء ذات دلالات مكانية مما هو معروف فى دنيا الناس متصل بحياتهم، وهى على الترتيب : الحجر، والكهف، والأحقاف، والحجرات، والطور، والبلد، ولكل دلالتها، غير أن أول ما يلفت النظر هو هذا التكافؤ الزمانى المكانى، حيث إن السور التى سميت بأسماء ذات دلالات زمانية ست سور وفى جوارها ست سور أخرى مسماة بأسماء ذات دلالات مكانية، للتأكيد على أهمية المكان وأهمية الجغرافيا، وهو ما جعل العلماء والفقهاء يؤكدون على أهمية مراعاة طبيعة وخصوصية الزمان والمكان، فقرروا أن الفتوى قد تتغَيَّر أو تتطلب تغييرًا بتغير الزمانِ أو المكان، يراعى خصوصيتهما أو خصوصية أى منها.

وكتب : "ثم إن لكل سورة دلالتها والعبرة المستقاة منها، وأول هذه السور فى ترتيب المصحف سورة الحجر حيث يقول الحق سبحانه : " وَلَقَدْ كَذَّبَ أصْحَابُ الْحِجْرِ الْمُرْسَلِينَ * وَآَتَيْنَاهُمْ آَيَاتِنَا فَكَانُوا عَنْهَا مُعْرِضِينَ * وَكَانُوا يَنْحِتُونَ مِنَ الْجِبَالِ بُيُوتًا آَمِنِينَ * فَأَخَذَتْهُمُ الصَّيْحَةُ مُصْبِحِينَ * فَمَا أَغْنَى عَنْهُمْ مَّا كَانُوا يَكْسِبُونَ "، وأصحاب الحجر هم قوم سيدنا صالح (عليه السلام)".

وتابع : "ثم تأتى سورة الكهف وتتناول أمورًا عديدة أبرزها قصة أصحاب الكهف، هؤلاء الفتية الذين آمنوا بربهم، حيث يقول الحق سبحانه: " إِنَّهُمْ فِتْيَةٌ آمَنُوا بِرَبِّهِمْ وَزِدْنَاهُمْ هُدًى * وَرَبَطْنَا عَلَى قُلُوبِهِمْ إِذْ قَامُوا فَقَالُوا رَبُّنَا رَبُّ السَّمَوَاتِ وَالْأَرْضِ لَنْ نَّدْعُوَ مِنْ دُونِهِ إِلَهًا لَّقَدْ قُلْنَا إِذًا شَطَطًا"، ويقول سبحانه : " وَلَبِثُوا فِى كَهْفِهِمْ ثَلَاثَ مِائَةٍ سِنِينَ وَازْدَادُوا تِسْعًا"، ونلاحظ أن النص القرآنى عبر بقوله تعالى: " وَازْدَادُوا تِسْعًا"، ولم يقل سبحانه وتعالى: ثلاثمائة وتسع سنين، ففرق كبير بين التعبيرين، إذ إن النص القرآنى يحمل معنى وإشارة لا يمكن أن يحملها تعبير آخر، ذلك أن كل مائة سنة شمسية تعادل مائة وثلاث سنوات قمرية، فهى ثلاثمائة سنة شمسية، تزاد تسعًا بالحساب القمرى.

وقال :"ثم تأتى سورة الأحقاف لتذكر بمصير ومآل أصحاب الأحقاف قوم سيدنا عاد (عليه السلام)، حيث يقول الحق سبحانه فيها : "وَاذْكُرْ أَخَا عَادٍ إِذْ أَنذَرَ قَوْمَهُ بِالْأَحْقَافِ وَقَدْ خَلَتِ النُّذُرُ مِن بَيْنِ يَدَيْهِ وَمِنْ خَلْفِهِ أَلَّا تَعْبُدُوا إِلَّا اللَّهَ إِنِّى أَخَافُ عَلَيْكُمْ عَذَابَ يَوْمٍ عَظِيمٍ * قَالُوا أَجِئْتَنَا لِتَأْفِكَنَا عَنْ آَلِهَتِنَا فَأْتِنَا بِمَا تَعِدُنَا إِنْ كُنْتَ مِنَ الصَّادِقِينَ * قَالَ إِنَّمَا الْعِلْمُ عِنْدَ اللَّهِ وَأُبَلِّغُكُمْ مَّا أُرْسِلْتُ بِهِ وَلَكِنِّى أَرَاكُمْ قَوْمًا تَجْهَلُونَ * فَلَمَّا رَأَوْهُ عَارِضًا مُّسْتَقْبِلَ أَوْدِيَتِهِمْ قَالُوا هَذَا عَارِضٌ مُّمْطِرُنَا بَلْ هُوَ مَا اسْتَعْجَلْتُمْ بِهِ رِيحٌ فِيهَا عَذَابٌ أَلِيمٌ * تُدَمِّرُ كُلَّ شَيْءٍ بِأَمْرِ رَبِّهَا فَأَصْبَحُوا لَا يُرَى إِلَّا مَسَاكِنُهُمْ كَذَلِكَ نَجْزِى الْقَوْمَ الْمُجْرِمِينَ "، إذ فى ذلك متعظ لمن كان له أدنى مسحة أو تدبر فى أحوال الأمم التى طغت وتجبرت وظلمت وعتت عن أمر ربها فأخذها أخذ عزيز مقتدر، فى سنة لا تتخلف فى سوء عقبى الظالمين، وحسن عقبى المتقين، أفرادًا أو جماعات أو أمم".

وأضاف : "ثم تأتى سورة الحجرات، حجرات أزواج النبى (صلى الله عليه وسلم)، حيث يقول الحق سبحانه: " إِنَّ الَّذِينَ يُنَادُونَكَ مِنْ وَرَاءِ الْحُجُرَاتِ أَكْثَرُهُمْ لَا يَعْقِلُونَ * وَلَوْ أَنَّهُمْ صَبَرُوا حَتَّى تَخْرُجَ إِلَيْهِمْ لَكَانَ خَيْرًا لَّهُمْ وَاللَّهُ غَفُورٌ رَحِيمٌ " , وعندما سمع سيدنا الإمام مالك بن أنس (رضى الله عنه) رجلاً يرفع صوته فى مسجد سيدنا رسول الله (صلى الله عليه وسلم) قال له: يا هذا : إن الله (عز وجل) امتدح أقوامًا فقال: "إِنَّ الَّذِينَ يَغُضُّونَ أَصْوَاتَهُمْ عِنْدَ رَسُولِ اللَّهِ أُولَئِكَ الَّذِينَ امْتَحَنَ اللَّهُ قُلُوبَهُمْ لِلتَّقْوَى لَهُمْ مَغْفِرَةٌ وَأَجْرٌ عَظِيمٌ"، وذم آخرين فقال : " إِنَّ الَّذِينَ يُنَادُونَكَ مِنْ وَرَاءِ الْحُجُرَاتِ أَكْثَرُهُمْ لَا يَعْقِلُونَ "، وقال : "يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آَمَنُوا لَا تَرْفَعُوا أَصْوَاتَكُمْ فَوْقَ صَوْتِ النَّبِيِّ وَلَا تَجْهَرُوا لَهُ بِالْقَوْلِ كَجَهْرِ بَعْضِكُمْ لِبَعْضٍ أَنْ تَحْبَطَ أَعْمَالُكُمْ وَأَنْتُمْ لَا تَشْعُرُونَ"، وإن حرمة رسول الله (صلى الله عليه وسلم) ميتًا كحرمته حيًّا، فاحفظ نفسك ولسانك فى حضرة رسول الله (صلى الله عليه وسلم) .

وواصل : "ثم تأتى سورة الطور "طور سيناء"، حيث يقول الحق سبحانه: " وَالطُّورِ * وَكِتَابٍ مَّسْطُورٍ * فِى رَقٍّ مَّنْشُورٍ * وَالْبَيْتِ الْمَعْمُورِ * وَالسَّقْفِ الْمَرْفُوعِ * وَالْبَحْرِ الْمَسْجُورِ * إِنَّ عَذَابَ رَبِّكَ لَوَاقِعٌ * مَا لَهُ مِنْ دَافِعٍ " .

وأكد أنخ تأكيدًا على قدسية هذا المكان ولفتًا للأنظار إليه قدم القسم بالطور على غيره من المقسم به من : الكتاب المسطور، والبيت المعمور، والسقف المرفوع، والبحر المسجور، وقد استمد هذا الطور هذه المكانة من تجلى الحق سبحانه وتعالى عنده لكليمه موسى (عليه السلام)، حيث يقول سبحانه : " فَلَمَّا أَتَاهَا نُودِيَ يَا مُوسَى * إِنِّى أَنَا رَبُّكَ فَاخْلَعْ نَعْلَيْكَ إِنَّكَ بِالْوَادِ الْمُقَدَّسِ طُوًى * وَأَنَا اخْتَرْتُكَ فَاسْتَمِعْ لِمَا يُوحَى * إِنَّنِى أَنَا اللَّهُ لَا إِلَهَ إِلَّا أَنَا فَاعْبُدْنِى وَأَقِمِ الصَّلَاةَ لِذِكْرِى * إِنَّ السَّاعَةَ آتِيَةٌ أَكَادُ أُخْفِيهَا لِتُجْزَى كُلُّ نَفْسٍ بِمَا تَسْعَى * فَلَا يَصُدَّنَّكَ عَنْهَا مَنْ لَا يُؤْمِنُ بِهَا وَاتَّبَعَ هَوَاهُ فَتَرْدَى " ويقول سبحانه: " فَلَمَّا أَتَاهَا نُودِيَ مِنْ شَاطِئِ الْوَادِ الْأَيْمَنِ فِى الْبُقْعَةِ الْمُبَارَكَةِ مِنَ الشَّجَرَةِ أَنْ يَامُوسَى إِنِّى أَنَا اللَّهُ رَبُّ الْعَالَمِينَ * وَأَنْ أَلْقِ عَصَاكَ فَلَمَّا رَآهَا تَهْتَزُّ كَأَنَّهَا جَانٌّ وَلَّى مُدْبِرًا وَلَمْ يُعَقِّبْ يَامُوسَى أَقْبِلْ وَلَا تَخَفْ إِنَّكَ مِنَ الْآمِنِينَ "، ويقول لنبينا (صلى الله عليه وسلم): " وَمَا كُنتَ بِجَانِبِ الطُّورِ إِذْ نَادَيْنَا وَلَكِن رَّحْمَةً مِّن رَّبِّكَ لِتُنذِرَ قَوْمًا مَّا أَتَاهُم مِّن نَّذِيرٍ مِّن قَبْلِكَ لَعَلَّهُمْ يَتَذَكَّرُونَ "، وفى هذا كله ما يؤكد أهمية هذه البقعة المباركة من أرض سيناء المباركة بما حباها الله (عز وجل) به من خير وبركة، وهو ما يستحق منا الاهتمام بها وبأهلها وبمقدساتها والحفاظ عليها، ويجعلنا نلتف وبقوة خلف قواتنا المسلحة الباسلة فى الدفاع عنها وعن كل حبة رمل من ثراها الطيب الطاهر العطر، وألا نسمح للإرهابيين والمتطرفين من تلويثها بغدرهم وخيانتهم وعمالتهم وزيغهم وزيفهم وبهتانهم وضلالهم وإضلالهم.

واختتم بسورة البلد، البلد الأمين، مكة المكرمة، بلد الله الحرام الآمن، حيث يقول الحق سبحانه : "لَا أُقْسِمُ بِهَذَا الْبَلَدِ * وَأَنتَ حِلٌّ بِهَذَا الْبَلَدِ * وَوَالِدٍ وَمَا وَلَدَ * لَقَدْ خَلَقْنَا الْإِنْسَانَ فِى كَبَدٍ "، فالبلد مكَّرم لذاته، ولبيت الله المحرم، ومكَّرم لنبيه، حيث يقول الحق سبحانه مخاطبًا حبيبنا محمدًا (صلى الله عليه وسلم) : "وَمَا كَانَ اللَّهُ لِيُعَذِّبَهُمْ وَأَنْتَ فِيهِمْ وَمَا كَانَ اللَّهُ مُعَذِّبَهُمْ وَهُمْ يَسْتَغْفِرُونَ".

وتابع : "ثم إن هذا القسم بهذا البلد الحرام ينصب على حقيقة هامة يجب أن نعيها جيدًا، وهى طبيعة هذه الدنيا التى بنيت على الكد والنصب والتعب، حتى قال أحد العارفين : من طلب الراحة فى الدنيا طلب ما لم يخلق ومات ولم يرزق، لأن الله (عز وجل) قد قال فى كتابه العزيز: " لَقَدْ خَلَقْنَا الْإِنْسَانَ فِى كَبَدٍ "، فالدنيا دار عمل وتعب ونصب، والعاقل من أخذ منها ما يتزود به لغده، وما يجب أن يلقى الله به، فى توازن بين عمارة الكون والتزود للآخرة".

وأضاف فإذا ما تجاوزنا دلالات الزمان والمكان وجدنا القرآن الكريم يلفت الأنظار إلى الظواهر الكونية، من الشمس ، والقمر، والنجم، والرعد، والتكوير، والإنفطار، والزلزلة ، والبروج ، والطارق ، والفلق ، فى تأكيد واضح على أهمية هذه الظواهر ، ولفتا للأنظار إليها والتأمل فيها ، والإفادة منها، وأخذ العبرة والعظة بما ورد فى شأنها ، حيث يقول الحق سبحانه: "إِنَّ فِى خَلْقِ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ وَاخْتِلَافِ اللَّيْلِ وَالنَّهَارِ لَآَيَاتٍ لِأُولِى الْأَلْبَابِ * الَّذِينَ يَذْكُرُونَ اللَّهَ قِيَامًا وَقُعُودًا وَعَلَى جُنُوبِهِمْ وَيَتَفَكَّرُونَ فِى خَلْقِ السَّمَوَاتِ وَالْأَرْضِ رَبَّنَا مَا خَلَقْتَ هَذَا بَاطِلًا سُبْحَانَكَ فَقِنَا عَذَابَ النَّارِ " , ويقول (عز وجل) : " سَنُرِيهِمْ آَيَاتِنَا فِى الْآَفَاقِ وَفِى أَنْفُسِهِمْ حَتَّى يَتَبَيَّنَ لَهُمْ أَنَّهُ الْحَقُّ أَوَلَمْ يَكْفِ بِرَبِّكَ أَنَّهُ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ شَهِيدٌ " .

واختتم هكذا فى سائـر الدلالات ما يستحق دراسـة علميــة أكاديمـيــة متخصصة وافية تجلى أسرار ودلالات هذه السور بما فيها من فيض وإعجاز علمى وبلاغى، وتعطى الموضوع حقه من البحث والدرس والنظر، إذ فى كل هذا ما يؤكد أن عطاء القرآن الكريم متجدد فى كل زمان ومكان، لا تنقضى عجائبه، ولا يشبع منه العلماء، ولا يخلق عن كثرة الرد، وهذا أحد أسرار حفظه وبقائه إلى أن يرث الله الأرض ومن عليها ، وصدق الحق سبحانه إذ يقول فى محكم التنزيل : " إِنَّا نَحْنُ نَزَّلْنَا الذِّكْرَ وَإِنَّا لَهُ لَحَافِظُونَ " ، وحيث يقول سبحانه: " فَلَا أُقْسِمُ بِمَوَاقِعِ النُّجُومِ * وَإِنَّهُ لَقَسَمٌ لَّوْ تَعْلَمُونَ عَظِيمٌ * إِنَّهُ لَقُرْآنٌ كَرِيمٌ " .