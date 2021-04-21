الأرصاد: طقس غد مائل للحرارة.. والعظمى بالقاهرة 29

يتوقع خبراء هيئة الأرصاد الجوية أن يسود نهار غد الخميس طقس مائل للحرارة على القاهرة الكبرى والوجه البحري، ومعتدل على السواحل الشمالية، وحار على جنوب سيناء وشمال الصعيد، وشديد الحرارة على جنوب الصعيد، كما يسود ليل غد طقس لطيف على القاهرة الكبرى والوجه البحري والسواحل الشمالية، ومعتدل على جنوب سيناء وشمال وجنوب الصعيد.

كما يتوقع الخبراء أن تنشط رياح على مناطق من القاهرة الكبرى والوجه البحري والسواحل الشمالية وجنوب البلاد، وأن تتهيأ فرص لسقوط أمطار خفيفة تكون رعدية أحيانا على مناطق من جنوب سيناء وجنوب الصعيد وسلاسل جبال البحرالاحمر (30% تقريبا) على فترات متقطعة.

وبالنسبة لحالة البحر المتوسط تكون خفيفة إلى معتدلة ويتراوح ارتفاع الموج فيه من متر إلى متر ونصف والرياح السطحية شمالية شرقية، فيما تكون حالة البحرالأحمر مضطربة ويتراوح ارتفاع الموج فيه من مترين ونصف إلى ثلاثة أمتار والرياح السطحية شمالية غربية.

وفيما يلي بيان بدرجات الحرارة المتوقعة غدا على محافظات ومدن مصر:

العظمى الصغرى

القاهرة 29 15

الإسكندرية 22 16

وادي النطرون 25 15

طنطا 28 15

شبين الكوم 28 16

دمنهور 24 15

بلطيم 22 14

مطروح 20 15

السلوم 21 14

سيوة 27 12

بورسعيد 22 17

دمياط 22 16

الزقازيق 29 16

المنصورة 28 15

الإسماعيلية 29 15

السويس 29 16

العريش 24 14

رفح 23 15

رأس سدر 30 17

نخل 32 18

نويبع 32 22

طابا 30 21

كاترين 29 16

الطور 32 21

شرم الشيخ 34 24

الغردقة 35 23

مرسى علم 34 24

الفيوم 31 17

بني سويف 32 18

المنيا 34 21

أسيوط 36 22

سوهاج 37 23

قنا 39 25

الأقصر 41 26

أسوان 42 28

إدفو 42 28

أبو سمبل 42 28

الوادي الجديد 40 24

شلاتين 35 24

أبو رماد 33 24

حلايب 32 25

رأس حدربة 30 25

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