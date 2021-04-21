/628066/الاختيار-2-حلقة-9-اغتيال-ضابط-الأمن-الوطني-محمد-مبروك

استهل مسلسل الاختيار 2 الحلقة 9 بإتجاه ضابط المخابرات محمد مبروك -إياد نصار- وولده إلى أحد المساجد لأداء الصلاة، وتعقبه اثنان من العناصر التكفيرية لمعرفة خط سيره ليتمكنوا من اغتياله.

دوت الخليج يرصد تفاصيل الحلقة التاسعة من مسلسل الاختيار 2، التي شهدت، أول ظهور لسهر الصايغ واستشهاد الضابط محمد مبروك.

هروب قائدي الإخوان

اجتمع زكريا يونس -كريم عبدالعزيز- بقائده رفعت وتبادلا الحديث حول هروب قائدي الإخوان إلى تركيا وأبرزهم عزت وكمال وخططوا للقبض على يحيي قبل هروبه أيضًا.

تلقى زكريا مكالمة هاتفية أثناء تواجده في بيته فترك زوجته نادية -إنچي المقدم- ليرد، وتحدث على الهاتف مع فتاة وأخبرها أنه سينزل لمقابلتها، وعند خروجه من باب الغرفة وجد نادية أمامه وسألته عن هوية الفتاة الذي يتحدث معها، فأخبرها بأنها بخصوص العمل وسيحكي لها عنده عودته.

سهر الصايغ تسلم أخيها للشرطة

تقف سهر الصايغ بالخمار في أحد الشوارع ثم تستلقى عربة، تواجد بها زكريا، وأخبرته عن مخططات أخيها بقتل رجال الشرطة والأمن في سيناء وأعطته العنوان خوفًا منها على ما يفعله بنفسه وبالبلد، وطلبت منه أن لا يأذي أسرتها ولا يذكر أسمها أمام أخيها فطمئنها.

إياد نصار يطلب من زوجته التخلي عن اللون الأسود

انتقلت الأحداث إلى بيت محمد مبروك، حيث يجلس مع زوجته ويطلب منها أن تغير ملابسها السوداء وترجع إلى حياتها الطبيعية قبل وفاة والدها حتى لا يؤثر ذلك عليها وعلى الأولاد فوافقته الرأي.

أحمد مكي يخطب أسماء أبو اليزيد

اتجه يوسف الرفاعي إلى بيت عليا -أسماء أبو اليزيد- ليقرأ الفاتحة مع والدتها، وأحضر لها في عيد الحب صندوق ذكريات، احتوى على كل الأماكن والأشياء التي جمعتهم.

كريم عبدالعزيز يكشف أحد الضباط الجاسوسين

يوجه زكريا سؤال"لماذا الإخوان يغتالون ضباط الشرطة" للضباط أثناء محاضرته لهم فيجاوبه الضابط الجاسوس ملازم أول خيرت السبكي بأن سبب ذلك هو أن الضباط جزء من نظام الدولة اللي بيمنع تطبيق الشريعة الإسلامية، فتملك الشك من قلب زكريا تجاهه.

تناقش القائد رفعت مع الضابط محمد مبروك حول زيارة فتاة تدعى كريمة لوالدها الإخواني وأنها تسرب معلومات لندى الصحفية بجريدة الإخوان.

طلب أبو يوسف أحد العناصر التكفيرية من محمد عويس الضابط الجاسوس أن يرتب له مقابلة مع محمد مبروك، ولكن لم يتمكن وذهب وحده وتناول معه ومع زكريا الطعام بأحد المطاعم.

موعد اغتيال الشهيد محمد مبروك

اتفقت الجماعة الإخوانية على تقديم موعد اغتيال محمد مبروك ليكون يوم 17 نوڤمبر حتى يتخلصوا منه قبل إدلاءه بالشهادة ضدهم ورسموا الخطة، واتفق إسلام جمال معهم أنه من سيطلق عليه أولًا.

العناصر التكفيرية يستعدون لاغتيال محمد مبروك

استرجع زكريا ومبروك ذكرياتهم وبدأوا في روايته لأحد زملائهم بالمكتب وأثناء حديثهم الذي امتلأ بالهزل، تلقى مبروك مكالمة من زوجته تطلب منه فيها أن يأتي بابنته من الدرس إلى البيت، وأثناء استلقاه السيارة هو وابنته مايا، طلبه محمد عويس على الهاتف ليتجسس منه بشكل غير مباشر على خط سيره اليوم فأخبره أن سيكون متفرغًا في الثامنة والنصف واتفقا على أن يتقابلا.

استشهاد محمد مبروك

بدأت العناصر التكفيرية في الاستعداد لتنفيذ خطتهم الإرهابية، وتمركزوا أسفل بيته، ثم تعقبوه بالسيارة بعد نزوله من البيت متجهًا إلى عمله وحاصروه أثناء استلقاه سيارته، ومن ثم أطلقوا النار عليه لتسكن 12 رصاصة في جسده ويستشهد على الفور يوم 17 نوڤمبر 2013.

فشل مخططات الإخوان لمنع شهادة محمد مبروك

أذاعت الحلقة مشاهد حية من بكاء وتأثر ابنة محمد مبروك بعد استشهاده مؤكدة على أن محاولات الإخوان لإسكاته حتى لا يشهد عليهم ويفضح مخططاتهم بات بالفشل، فهو مدون كل أعمالهم الإرهابية وجرائهم البشعة.