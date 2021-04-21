تفاصيل اغتيال الضابط محمد مبروك على يد صديقه الخائن

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مسلسل الاختيار 2 الحلقة 9 رصدت لحظة استشهاد المقدم محمد مبروك، ضابط الأمن الوطنى، الذى يجسد شخصيته الفنان إياد نصار، برصاص الإرهابيين في مدينة نصر، بعدما تربص له مجموعة من الجماعة الإرهابية بمساعدة صديقه الخائن محمد عويس.

دوت الخليج يرصد أبرز المعلومات عن حياة الشهيد محمد مبروك أحد ضباط الأمن الوطني، المعني بملف الجماعة الإرهابية.

أبرز المعلومات عن الضابط الشهيد محمد مبروك

تميز الضابط الشهيد محمد مبروك بالحكمة والتقصي وراء جرائم الجماعة الإرهابية، ما جعل أعين الخونة تترصد خطواته للتخلص منه لحوذته على معلومات دقيقة حول خططتهم الدنيئة.

تولي مبروك مسؤولية عن ملف جماعة الإخوان الإرهابية بجهاز أمن الدولة.

بعد الحصول على إذن النيابة العامة سجل مكالمات بين قيادات الإخوان وبعض القوى السياسية قبل يومين من ثورة 25 يناير للتظاهر ضد الشرطة في عيدها.

تمكن مبروك من تسجيل المكالمات التي تمت بين الرئيس المعزول محمد مرسي وأحمد عبدالعاطي أحد قيادات تنظيم الإخوان أثناء تواجده في دولة تركيا.

قدم الشهيد مبروك قيادات مكتب الإرشاد إلى المحاكمة بتهمة التخابر مع حماس.

في نوفمبر عام 2013 تم اغتيال الضابط محمد مبروك على يد عناصر مسلحة وأصيب بـ 13 طلقة أثناء ذهابه إلى عمله بمدينة نصر في القاهرة.

تمكنت الأجهزة الأمنية، من تحديد 3 المتهمين باغتيال محمد مبروك، وقتل اثنان منهم في تبادل أطلاق النيران أثناء القبض عليهم وتم القبض على المتهم الثالث ويدعي محمد على عفيفى.

اعترف المتهم محمد عفيفي بأنه واثنين آخرين المتوفيين هم فهمى عبدالرؤوف ومحمد محسن نفذوا عملية اغتيال الشهيد بناء على معلومات تم الحصول عليها من المقدم محمد عويس ضابط بالإدارة العامة للمرور.

ألقت القوات الأمنية القبض على المقدم الخائن محمد عويس في مايو 2014، وبمواجهته اعترف بأنه قدم للمتهمين خط سير محمد مبروك، وأرشد عن رقم الكود الخاص بالشهيد مقابل الحصول على 2 مليون جنيه.

وفي مارس 2020 صدرت المحكمة حكما بإعدامه شنقًا.